"Пентагон в овечьей шерсти". Блогеры об обвинениях МИД России

До Единого дня голосования в России осталось меньше недели, и чем ближе выборы, тем горячее становятся новости. 9 сентября председатель комиссии Госдумы расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что следы "Умного голосования" ведут в Пентагон. Через день, 11 сентября, такое же заявление сделала спикер МИДа РФ Мария Захарова. Этот вывод Пискарев и Захарова, по их собственным словам, сделали из того, что, как установил Роскомнадзор, IP-адреса разработчиков сайтов "Умного голосования" принадлежат компаниям, связанным с американским военным ведомством.

За день до заявления Захаровой в МИД Рф для объяснений вызвали посла США в России.

"10 сентября Посол США в Москве Дж.Салливан был вызван в МИД России для встречи с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябковым.

В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны," — говорится в заявлении МИД.

Всё это шокировало даже прокремлёвского политолога Сергея Маркова

Выборы. Вот каковы отношения России и США сейчас. Посла США вызвали в МИД России и выразили ему протест, заявив о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. А пресс-служба посольства США написала пресс-релиз, что посол США обсудил в МИД России двухсторонние отношения в контексте стабильной политики Байдена. В ответ МИД России публично заявил, что посла вызывали не чтобы обсудить стабильную политику Байдена, а чтобы потребовать не вмешиваться в дела России. И МИД России выразил надежду, что посольство передало в Вашингтон реальную причину встречи, а не свои фантазии по этому поводу. "Высокие отношения ". Великие державы буквально лаются друг с другом совершенно недостойным образом.

Патриотические блогеры информации о Пентагоне не удивились.

Мейстер

Удивляться тут, в принципе, нечему: попытки вмешательства иностранных спецслужб в российские выборы уже давно являются «секретом Полишинеля». Однако нынешний срыв покровов демонстрирует, что западные партнеры в своем стремлении раскачать обстановку в России подставили сами себя. Молчание американского посла после сложного разговора в МИД РФ говорит красноречивее любых слов. Сложно представить, что это сразу остановит их от дальнейших попыток сунуть свой нос во внутренние дела России через разные проекты Навального, однако нет сомнений в том, что это и впредь будут эффективно пресекаться российскими властями.

Илья Ремесло

Захарова отметила, что вчерашний визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан именно с вмешательством Штатов во внутренние дела России, в частности в предстоящие выборы в Госдуму. В министерстве подчеркнули, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами".

Связь "умного голосования" и американских "партнеров" давно очевидна всем.

Доказательств полно – от официальной резидентуры ФБК в США, и до нескрвваемой уже поддержки бигтеха и американских госорганов.

Николай Стариков

Американского посла Джона Салливана вызвали в российский МИД. Для чего? Для того, чтобы сказать ему о недопустимости вмешательства США в подготовку и ход проведения выборной кампании в Государственную Думу.

Что имеет в виду российская сторона? Да, огромное количество фактов, когда интернет-пространство, контролируемое американскими IT-гигантами, регулируется ими в интересах определённых политических сил на российской политической карте. Где именно американцы через свои IT-гиганты определяют, что есть политическое «зло», а что – «добро».

Вот несколько примеров, как эти самые американские корпорации понимают свободу слова. За последние несколько недель ваш покорный слуга получил ограничения в связи с публикацией на моей странице в Инстаграме фотографии злодейски убитого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко. За публикацию фотографий того же Захарченко и других ополченцев ДНР Инстаграм полностью ликвидировал аккаунт Захара Прилепина. Ютуб ликвидировал канал Михаила Делягина, на который были подписан сотни тысяч человек. Ютуб ограничил возможность размещения материалов (в разгар предвыборной кампании!) на канале Сергея Михеева с более чем полумиллионом подписчиков. До этого Фейсбук блокировал, цензурировал, наказывал многих и многих моих коллег.

И это только небольшой список относительно небольшого числа людей в одной политической силе России. Представляете, что происходит в целом с десятками миллионов российских граждан? Такое поведение американских IT-корпораций является неприемлемым. О чём и было заявлено послу США. После чего, как иронично пишет МИД на своём сайте, было обсуждено ещё несколько вопросов отношений между двумя странами.

Подведём итог. Политика США не меняется год от года. Они вмешивались, вмешиваются и будут вмешиваться дальше во внутреннюю политику России. Иллюзий по этому поводу питать не надо. Нужно просто давать им по рукам и создавать собственную систему интернет-сервисов, которая позволит свести их возможность манипулирования мнением граждан России к нулю.

Но большинство восприняло заявления Пискарёва и Захаровой скептически.

Евгений Андриканис

Истерика МИДа продолжается. Захарова обвиняет США в причастности Пентагона к созданию и поддержке приложения "Навальный", в котором есть раздел умного голосования. "Установлены IP-адреса приложений и разработчиков «Умного голосования», они находятся в США." - заявила она. У меня сразу возникли вопросы к Марии и тем, кто предоставляет ей такую информацию.

- "IP-адреса приложений в США" - что здесь не так, если приложение хостируется на одном из коммерческих американских серверов? Каждый школьник может создать свой вебсайт на хостинге Гугла или Амазона за 5 минут. У любого приложения есть серверная часть, которая обменивается информацией посредством API - программным интерфейсом для обмена данными. И IP-адрес, с которым соединяется приложение, будет соответствовать именно этому серверу. При чем тут Пентагон? Или он уже стал заниматься хостингом? Если бы это было так, то неужели американцы настолько глупы, чтобы позволить эту связь проследить?

- Про разработчиков - Вы как определили, что Ромен Рубанов, который числится разработчиком в App Store, работает на Пентагон или правительство? И что такое - "IP-адрес разработчика"? Его личный вебсайт? Обычно на гос организации работают сторонние разработчики по контракту. И территориально они могут находится где угодно. Кстати, такое приложение как "Навальный" по своей сложности может создать продвинутый в программировании школьник, ну или студент первого курса. Вообще - в 2018 году умное голосование как способ концентрации протестных голосов уже существовало и не вызывало такого страха, как теперь. Единая Россия теряет поддержку и понимает, что без подконтрольного парламента переизбрать Путина на следующий срок будет проблематично. Вот и бесятся, рассчитывая, что страшилки о вмешательстве извне подействуют на ту часть людей, которые верят всему, что заявляет МИД. Особенно, когда Захарова говорит о загадочных для них IP-адресах.

Кирилл Шулика

Смешно пропаганда вместе с бессмысленными сенаторами типа сенатора Климова накинулись на Романа Рубанова, который когда-то давно был директором теперь признанного экстремистским ФБК. Поэтому он и регистрировал приложение "Навальный", которое теперь работает, как приложение "Умного голосования".

Сейчас Рубанов работает в американской аэрокосмической компании Momentus. Блаженный сенатор Климов орет, что она связана с Пентагоном. На самом деле один из ее учредителей - первый зампред Сбербанка Лев Хасис, а второй тоже россиянин Михаил Кокорич.

Но если блаженный Климов наедет на Грефа и предъявит Хасису Пентагон, ему будет кисло. А если не предъявит Пентагон Рубанову, его выгонят с должности главного в Совете Федерации борца с иностранным влиянием. И вот что делать теперь ему?

Автандил Цуладзе

А почему Пентагон? В советской мифологии Пентагон олицетворял американскую военщину. А шпионаж и вредительство были по части ЦРУ. Что-то напутали в спешке.

Павел Сарк

Близится день голосования. Пентагон и "Умное голосование" сели на один IP, чтобы Роскомнадзор не смог их заблокировать.

Дмитрий Дёмушкин

Захарова говорит, что "умное голосование" это проект пентагона.

Сейчас вижу, что УГ предлагает поддержать коммунистов, задумался...

Пентагон в курсе? А коммунисты?

Алексей Беляков

Пентагон – вековая угроза нашей стабильности. Тохтамыш был ставленником Пентагона. Стенька Разин катался на челнах от Пентагона. Народовольцам взрывчатку для царя отправлял Пентагон.

Лев Рубинштейн

"Смена времен года так или иначе связана с Пентагоном", - заявила ... и т.д.

Лев Симкин

Это смутно мне напоминает...

"Мало, что ли, пресса ихняя треплет

Все, что делается в нашенском доме?

Скажешь – дремлет Пентагон? Нет не дремлет!

Он не дремлет, мать его, он на стреме!"

Наталья Маршалкович

Отравился самогоном? Все вопросы к Пентагону. Ноут потерял в такси? С Байдена иди спроси! Солнце поутру не светит? Вашингтон за все в ответе!

Часть комментаторов удивляется - а как же тогда запатентовавшие "Умное голосование" торговцы овечьей шерстью, по иску которых российский суд запретил Гуглю показывать сайты Навального? Получается, придумали не они, а патент выдали им?

Андрей Волна

Ого! А как же быть с фирмой по выделке овечьей шерсти из Ставрополя?

Или… Пентагон уже и туда добрался???

Ужас-ужас-ужас.

Роман Удот

Пентагон в овечьей шерсти

Цирк продолжается. Американская военщина и Умное голосование запустило, через торговцев овечьей шерстью зарегистрировало торговый знак, и даже выиграло суд в России и потребовало от американского Гугла блокировать саму себя.

Олеся Панченко

Теперь против конторы, торгующей овечьей шерстью, следует возбудить уголовное дело. За измену родине

Некоторые пишут, что сомневались в полезности "Умного голосования", но, узнав, что за ним стоит такая серьёзная организация, готовы отбросить свои сомнения.

Анна Макарова

Самое странное для меня - предположение, что кто-то опасается Пентагона сильнее, чем своих сбрендивших властей.

Если б я точно знала, что с помощью УГ коварный Пентагон намерен поменять власть в стране, - я бы точно так же держала бы кулаки за успех этого предприятия, которое казалось бы тогда чуть менее безнадежным...

Но смеются не все. Некоторые задаются серьёзными вопросами.

Аббас Галлямов

МНОГИЕ ЛИ ВЕРЯТ ЗАХАРОВОЙ?

Спикер российского МИДа заявила о причастности Пентагона к «Умному голосованию». Какой процент россиян ей поверит?

Здесь можно вспомнить исследование, проведённое Левада-центром в августе 2019 года. Социологи тогда опросили жителей страны на предмет их отношения к протестам, связанным с выборами в Мосгордуму. Среди прочего был задан такой вопрос: «Насколько вероятно, что протестные акции в Москве произошли в результате вмешательства Запада?» Вариант «вмешательство Запада - одна из главных причин протестных акций» выбрало только 26 процентов респондентов. Ровно столько же людей согласилось с тем, что «даже если попытки вмешательства были, вряд ли это на что-то повлияло». Зато 32 процента россиян заявило, что никакого вмешательства Запада в указанные события не было и вообще все эти разговоры являются лишь попыткой очернить участников протеста.

Итак, в версию властей поверило тогда 26 процентов жителей страны. Не думаю, что с тех пор их число выросло. Скорее наоборот. Кстати, стоит обратить внимание, что цифра эта совпадает с числом избирателей, намеренных проголосовать за «Единую Россию». Это одни и те же люди. Для них Захарова и старается, наплевав на то, что остальные ей не верят. Власти работают сейчас на удержание собственной базы. Об экспансии - о том, чтобы найти аргументы, которые позволили бы им выйти на другие группы населения, - речи уже не идёт. Это сугубо оборонительная тактика.

Именно это и является главной характеристикой нынешнего политического этапа. Режим - при всем том, что он очень старается выглядеть сильным и агрессивным, - в идейном смысле ведёт оборонительные бои. Он не наступает, а пятится назад. О бегстве пока говорить, конечно, не приходится, но и об осмысленных контратаках речи тоже не идёт.

Эль Мюрид

Представитель МИД Захарова вчера разъяснила, что были установлены ай-пи адреса, с которых осуществляется поддержка "Умного голосования" в России. Адреса ведут в логово американской военщины - в Пентагон. Это было решено трактовать как вмешательство в российские выборы, по какому поводу в МИД был вызван американский посол и ему было сделано грозное внушение.

Российские официальные новости уже давно похожи на выписки из истории болезней тяжело душевнобольных. И болезнь, похоже, только прогрессирует. При этом, как и положено сумасшедшим, эти люди на полном серьезе считают себя как раз очень даже здоровыми, а отклонения от "их нормы" полагают заболеванием.

Вмешиваться в российские выборы - занятие бессмысленное по сути и содержанию. Хотя бы потому, что от них не зависит вообще ничего. Процесс доведен до такого уровня, что во-первых, список допущенных кандидатов можно охарактеризовать одной фразой "один другого гаже", а во-вторых, мнение людей давно превратилось в сугубо консультативное. Результат, который будет оглашен, к реальным итогам любого голосования не имеет отношения. Публикуемые после каждого голосования математические итоги убедительно показывают, что "аномальные" (то есть, буквально сфальсифицированные) голоса измеряются десятками миллионов. В таких условиях пытаться извне влиять на них просто бесполезны с точки зрения любой рациональной логики. Да и зачем? Что такое российская Дума, что за нее нужно так беспокоиться? Тем более Пентагону. Я бы понял, если за российскими выборами следило бы Министерство здравоохранения США (кстати, а есть такое?) - просто, чтобы оценить число буйных и тихих поехавших в российской власти. Пентагону это все зачем?

Но российская власть уже не вдается в эти детали. Есть установка - сидеть в осажденной крепости. И если осада отсутствует, под стенами не видно полчищ врагов, то нужно хотя бы рассказывать о том, что они на самом деле в наличии. Только их не видно.

Россия в своей деградации зашла настолько далеко, что сегодня мы находимся на уровне второго, а то и третьего эшелона. И не мировой, а региональной политики. На глобальном уровне Кремль уже давно не игрок, но ведь хочется... Поэтому и приходится изобретать разные увлекательные истории, интересные только ему самому.

Андрей Волна

Раскрою страшную тайну. Умное голосование (УМГ) придумал не Навальный! И даже не Волков, Жданов и Милов сотоварищи.

УМГ придумали те, что сначала лишили нас выборов: ликвидировали свободные СМИ, а агитацию подменили пропагандой.

Умное голосование придумали те, что гнали и гонят бюджетников. Те, что устраивали «карусели» и надомное голосование в немыслимых масштабах.

УМГ придумали те, что вовлекли учителей в процесс фальсификации, а сейчас устраивают немыслимые «тренинги».

Умное голосование придумали те, что отказываются регистрировать нормальные партии, те, что лишили пассивного избирательного права сотни тысяч, как не миллионы граждан России, записав их в экстремисты.

Умное голосование придумали те, что разработали, приняли, утвердили и применяют законы об иностранных агентах и нежелательных организациях.

Умное голосование придумали те, что убили Немцова, травили, а потом посадили Навального.

УМГ придумали те, что ликвидировали порог явки (а вместе с тем и смысл бойкота) и заодно графу «против всех».

Умное голосование придумали те, что лишили нас не только выборов, но и попытались ликвидировать саму возможность нашего легального протеста в ходе процедуры голосования. Те, что один день голосования заменили тремя.

Умное голосование - это не форма участия в выборах. Выборов - нет.

УМГ- это единственная оставшаяся легальная форма ПРОТЕСТА в ходе самой процедуры голосования.

Поэтому они так бесятся. Сходят с ума буквально.

Становая Тяга

Сначала был вброс в телеграмах, теперь Захарова. Совершенно явная и скоординированная попытка перевести проблему "УГ" из электоральной плоскости, в плоскость "национальной безопасности", что, понятным образом, предполагает изменение инструментария борьбы и переход "ответственности" в более надежные руки. Будет интересно.

Один из главных российских специалистов по цензуре интернета считает, что заявления российских властей могут быть прелюдией к готовящимся блокировкам зарубежных IP, которая, по информации из нескольких источников, репетировалась за день до появления обвинений в адрес Пентагона.



Вера Афанасьева

«Если в России отключат интернет, то на улицу выйдут как минимум 400 тыс. обученных танкистов из игры World of Tanks, 150 тыс. орков и эльфов из World of Warcraft, почти полмиллиона людей из Facebook которые знают, как управлять страной, как минимум 300 тыс. грамотных стратегов из Dota 2.

А из PUBG народ вообще лучше не злить…»

Пишут, что Кремль готовится отключить Россию от публичных сервисов DNS и от Youtube сначала на время «выборов», а потом и навсегда

Несколько независимых источников сообщили, что Роскомнадзор провёл тестовое отключение России от крупнейших публичных сервисов DNS: Google, Cloudflare OpenDNS и ряда других.

Крупным российским провайдерам было разослано уведомление об отключении, и даны рекомендации исключить зависимость своих корпоративных сервисов от публичных DNS.

Говоря понятным языком, без публичных DNS у российских пользователей перестанет работать добрая половина интернета, включая некоторые сервисы почты, платёжные системы, мессенджеры и прочее. Провайдеры будут вынуждены переключить россиян на российские DNS сервисы, подконтрольные Кремлю, и пользователи станут уязвимыми — кремлёвские злоумышленники смогут блокировать доступ к сайтам, подсовывать пользователям поддельные сайты, воровать их пароли и другие конфиденциальные данные, и контролировать их трафик.

ИТ-специалист команды Навального Артём Ионов рассказал, что блокировка DNS производилась 8 сентября с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах.

О частичной блокировке DNS сообщил и исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарёв:

«Никогда не думал, что доживу до блокировок сервисов публичного DNS в России. …Я ставлю 0.95 вероятность, что 15-19 сентября будет заблокирован YouTube. Ну, просто эти вот „единоросы“ так сильно боятся, что уже не остановятся ни перед чем. А блокировки Ютюба могут привести к катастрофическим последствиям. Я реально не знаю, чем всё это кончится, но по ощущениям — Страна катится в АДЪ».