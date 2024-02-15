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Лицом к событию

Переспорить демагога

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) дает указания Василию Небензе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) дает указания Василию Небензе

Эксперты об интервью Василия Небензи Стивену Сакуру

Владимир Путин высказал свое "фе" в адрес американца Такера, которого он сам заболтал псевдоисторическими лекциями. Что ж это, мол, Такер не подготовил для Путина острых вопросов? Скучно ему было с Такером. Не удовлетворил его Такер. А вот Василию Небензе, российскому представителю в Совбезе ООН, на интервью с журналистом BBC Стивеном Сакуром, очевидно, скучно не было. Заставил его Сакур попотеть. Можно ли переспорить демагога? Обсуждают журналист Андрей Остальский, кадровый дипломат Борис Бондарев, эксперт по международному праву Глеб Богуш. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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