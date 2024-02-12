"По-моему, он не в себе". Блогеры о беседе Путина и Карлсона

9 февраля популярный консервативный американский журналист Такер Карлсон опубликовал сделанное им за несколько дней до этого интервью с Владимиром Путиным. Интервью начали обсуждать загодя, когда Карлсон еще только приехал в Москву.

Владимир Пастухов

Какой там антиамериканизм, помилуйте. Прилетел Карлсон, сожрал все варенье, которое было. И Москва без ума от счастья, сладко улыбается и лебезит. Сплошное идолопоклонство перед Западом. Удивительно, как легко и быстро вскрываются архетипы русского подсознания. Как протухшая консервная банка. Нет на деле никакого антиевропейского, антиамериканского трендов. Есть комплексы и агрессия, готовые в любую минуту конвертироваться в свою противоположность – пейзанский восторг перед приехавшим барином.

Андрей Мальгин

Такер Карлсон – это ретранслятор взглядов Трампа. Даже интересно, что он будет говорить во время интервью с Путиным. Потому что это будет в точности совпадать с мнением Трампа по поводу агрессии России. И это будет то, что Трамп будет реализовывать, когда (если) станет президентом.

Некоторые даже считали, что Такер – тайный посол Трампа.

Анатолий Несмиян

Приезд Такера Карлсона в Россию официально связан с интервью Путина, однако я полагаю, что у него есть и недокументированная часть, связанная с каким-либо личным посланием Трампа. По понятным причинам Трамп не может напрямую контактировать с Путиным, но вот прислать представителя с предложением и с тем, чтобы представитель увез прямой и ясный ответ на это предложение – здесь риски минимальны или вообще нулевые.

Леонид Невзлин

Такер Карлсон появился в Москве и вызвал небывалый ажиотаж в пропагандистских СМИ, прямо как если бы на Красную площадь прилетел корабль с инопланетянами, в которых он так верит.

Вся эта шумиха и подогрев, освещение каждого шага популиста в Москве, шуточки о том, что Малыш дождался своего Карлсона, все это – прекрасная дымовая завеса.

Такер Карлсон не просто журналист, точнее – он вовсе не журналист. Он серьезный игрок, влиятельнейший консерватор США, а его приезд, официально связанный с интервью, наверняка имеет и второй, более важный смысл. Например, передача личного послания от Трампа.

Сегодня Трамп не будет открыто напрямую общаться с Путиным, а вот передать важное сообщение тому через своего горячего поклонника Карлсона – самое время. Ведь сегодня у Путина и Трампа общий враг – Байден и мировой демократический порядок. Чтобы этот порядок разрушить, за ценой – в том числе человеческих жизней – они оба не постоят.

Накануне интервью прокремлёвские блогеры замерли в предвкушении.

Алексей Чадаев

О Карлсоне, который живёт на лентах, заполняя их собой. Патриоты плачут, что мы-де не колония, чтоб так носиться с заезжим американцем. Как по мне, это такое же в пользу бедных, как и само "низкопоклонство".



Взвешенная позиция, я считаю, такая. Если происходящее есть бунт крупных стран (и их народов) против либерал-глобалистского мейнстрима, то в этом бунте в той или иной форме – Трамп, Эбботт, Такер – безусловно участвуют и США; без сомнения, страна крупная и значимая. И, что мало кто понимает у нас, в точно такой же (если не в большей) степени угнетаемая Мировой Жабой. Новый многополярный мир – это не мир без Америки. Но им труднее всего, потому что штаб-квартира Жабы – на их территории, и для них это тоже, в общем-то, гражданская война. Пусть пока и "холодная", хотя тоже как посмотреть.



Но это, безусловно, не главное событие текущего момента. Своего рода рутина. Так и надо понимать.

Сергей Марков

Анонс Такером Карлсоном интервью с Путиным посмотрели 43 миллиона человек за 7 часов. Это интервью будет первым интервью Путина западным СМИ с начала СВО. Западным СМИ запрещают брать интервью у Путина западные правительства. Причина запрета проста – все западные правительства в принципе знают, что Россия права и поэтому делают всё, чтобы скрыть логику России от своих сограждан. Ложь правительств Запада очевидна им самим в полной мере. Поэтому для поддержки Лжи требуется Запрет Правды. Вот этот всемирный заговор и может частично разрушить Такер Карлсон. Поэтому такое огромное внимание.

Российская оппозиция, наоборот, не ждала ничего и опасалась, что Карлсон поможет Путину "продать" свои взгляды на российскую агрессию в Украине и на отношения России и НАТО западным зрителям.

Илья Шепелин

Из анонса Такера Карлсона к интервью с Путиным – уже примерно понятно, какая там будет тональность, какие вопросы про геополитику и какие пасы на ответы про дурака-байдена. Хорошенько оттянутся с Путиным



Прошлым летом у Такера уже выходило аналогичное интервью с другом Путина главой Венгрии Орбаном



Такер там был элитнейшей подставкой для микрофона: мало того, что ни одного неудобного вопроса, так еще и оба несколько раз сказали: вот было б здорово, чтоб Трамп опять президентом стал! Ну вот наконец-то и Путин для англоязычного мира наконец-то подробно и в тёплой компании расскажет про то, что Ленин основал Украину, а Россия окружена по периметру биолабораториями



Впрочем, то что Такер поиспользует Путина, чтоб похвалить Трампа и поругать демпартию США – это ладно, их американское дело



Всё, что будет Такер спрашивать про войну в Украине – это будет вопрос не про войну в Украине, а про США и накануне выборов в США. Демпартия впрягается за Киев? Ну значит, республиканцам надо это и двигать свою повестку. Политика) А Такер – чисто партийный журналист

Но опасения оказались напрасными: вместо разговора на темы, которые могли бы найти отклик у западной аудитории, Путин прочёл Карлсону длинную и запутанную лекцию по истории.

Россияне отлично знают путинскую любовь к длинным историческим экскурсам, но иностранные комментаторы и даже сам Такер Карлсон не были к такому готовы.

У Такера уже 52 минуты такое лицо, потому что он не может вставить слово.

– Господин Путин, зачем вы вторглись в Украину?

–Четыре миллиарда лет назад Земля находилась в стадии охлаждения...

"Хорошо, но какое отношение это имеет к тому, что Гэндальф послал хоббита в Мордор?"



"Я как раз подхожу к этому. Вы сказали, что хотите серьезного разговора, а не ток-шоу. Видишь ли, вначале все творения Иллуватара, айнуры, пели слаженно, но только не Мелькор..."

Журналист Der Spiegel Мэтью фон Рор

Бесконечные бредни Путина о князе Ярославе Мудром и IX веке еще раз подчеркивают, что его имперская война проистекает не из ощущения угрозы со стороны НАТО, а из его увлечения причудливыми историческими теориями, направленными на отрицание существования Украины.

Корреспондент Wall Street Journal Боян Панчевски

Потрясающий материал. Обожаю то, как брови Такера опускаются все ниже и ниже, когда становится очевидно, что вместо интервью он получил лекцию по средневековой истории.

Это замечательно показывает психическое состояние Путина. Он искренне верит, что древние исторические претензии важнее современной государственности и международных соглашений.

Журналист Fox News Тимоти Нероцци

Конечно, американцы могут быть невежественны в том, что у гораздо более древних государств могут быть многовековые причины для сегодняшних решений, но слышать, как Путин добирается до исторической Руси в поисках оправдания для вторжения на территорию суверенного соседа, – это объективно безумие.

Венчурный инвестор Майк Солана

Путин пытающийся донести до американской глубинки 17-часовой урок истории это... смелый выбор. У этих людей что, нет своих спецслужб? Они же должны были слышать о нашей концентрации внимания? Сука, мне скучно.

Автор комикса "Дилберт" и сторонник Трампа Скотт Адамс

Скольким из вас показалось, что Путин был в здравом уме в интервью Такера?



Если его речь кажется вам доходчивой, значит вы сравниваете его с Байденом.



По-моему Путин не в себе. Этот урок истории – плохой знак.

Правый американский политический комментатор Ричард Ханания

Я рад, что мы это увидели, потому что это показало, насколько Путин оторван от реальности. Такер начинает с простого вопроса о том, какая угроза [для России] была 22 февраля. В ответ Путин *полчаса* пересказывает историю России.



Мы привыкли к тому, что так говорят люди на Ближнем Востоке. Одержимость глубокой историей – свойство культур, ведущих войны, которые никогда не заканчиваются. Неудивительно, что никто даже в русскоязычной части Украины не хочет быть частью России. Современные люди заботятся о своей собственной жизни и свободе и хотят смотреть в будущее.



Это то, что предлагают Украина и Запад. А не бесконечные лекции от ворчливого дядюшки о том, как Влад Владимирович отправил любовные письма Светлане Элегантной в 1207 году и почему это доказывает, что русские и украинцы – один народ.



Когда речь идет о геополитике, чем глубже кто-то уходит в историю, тем больше он оторван от современной реальности, и тем меньше вероятность, что он будет рациональным актором, с которым можно вести диалог. У Путина были аргументы, с которых он мог начать, о вмешательстве США в российские дела или что-то в этом роде, но он настолько безумен, что думает, что начать с лекции об истории славянских народов – хороший способ продать войну в двадцать первом веке.



Безусловно, свобода слова – лучшее дезинфицирующее средство. Я знал, что Путин много рассуждает об истории, но я и понятия не имел, что его мозг настолько деградировал. Надеюсь, у русски в скором времени появится лидер, который будет заботиться о том, чтобы сделать их жизнь лучше, вместо того, чтобы вести войны на основе того, что он прочитал в исторических книгах.

На историческую часть интервью обратили внимание и китайцы.

Китайский журналист и аналитик Цичен Ван

Это интервью еще раз подтверждает мое убеждение: одержимость историей обычно неконструктивна.

историческая принадлежность одного места другому может значить очень мало. почему мы должны ссылаться на 8-й или 13-й век, но не на 220 год до нашей эры?

Мы живем в наше время с его законами, а не в 8 веке.

Китайский предприниматель Роберт Ву

Согласно истории, Россия должна вернуть нам Владивосток и огромную территорию, украденную 100 с чем-то лет назад.

Бывший президент Монголии тоже посмотрел интервью Путина.

После путинского интервью я нашёл старую карту Монголии. Не бойтесь, мы мирный и свободный народ.

Ещё одним неловким моментом интервью стал эпизод, в котором Путин рассказал Карлсону, что Польша сама буквально вынудила Гитлера напасть на неё в 1939 году.

Сначала я подумал, что это, должно быть, неправильный перевод. Но после просмотра видео я могу подтвердить, что Путин действительно это сказал (русский – мой родной язык): "Поляки перестарались и вынудили Гитлера начать с ними Вторую мировую войну".

Французский политолог Николя Тензер

Сначала я подумал, что это плохая пародия, но нет, он действительно так сказал.

На самом деле, поменяйте Гитлера на Путина, а Польшу на Украину, и все станет понятно.

(Как подумаю, что некоторые критиковали меня за то, что я их сравнивал...)

Американский экономист Эли Дурадо

"Как же поднять мой рейтинг на Западе?



Придумал, надо сравнить себя с Гитлером".

Американский журналист Мэттью Иглезиас

Когда я буду интервьюировать Путина, я задам на этом месте дополнительный вопрос и предложу обсудить альтернативную гипотезу: Гитлер был плохой.



Украинцы и российская оппозиция после публикации интервью с облегчением выдохнули.

Леонид Швец

На консервативном Драдже новость об интервью плешивого закопана далеко среди прочих. Заголовок "В бессвязном интервью Путин едва дал Такеру вставить слово".

Ошеломительный успех.

Любовь Соболь

Путин не смог ответить на первый же вопрос в интервью, сказав "давайте не устраивать шоу, я вам сейчас на 30 секунд историческую справку дам", а потом прогнал получасовую телегу про Рюрика.



Он реально уже совсем перестал соображать как выглядит со стороны? Какое дело американцам до Новгородской республики? Да и россиянам тоже. Это насколько надо быть не в себе, чтобы так душнить и словоблудить?

Михаил Фишман

Публикуя интервью, Такер Карлсон предупреждает: он спросил про вторжение в Украину, а Путин ему про Рюриковичей начиная с восьмого века. Рюриковичи застали его врасплох. Ну получай тогда. Что, про Боброка с Волыни еще не слышал? Сыновья князя Ольгерда не свисают еще с ушей?

Александр Рыклин

А мне кажется, Карлсон этот американский – шпион и провокатор! А зачем он спровоцировал Путина на заявление, которое иначе, как "оправдание нацизма" невозможно трактовать?! Теперь какая-нибудь Марья Ивановна стуканет, и Бастрыкин дело возбудит.. А куда ему деваться-то – состав преступления, так сказать, налицо...

Надо было этого Карлсона сразу арестовать, а запись стереть...

Шутка Рыклина моментально стала реальностью.

Константин Сонин

Масштаб PR-катастрофы, в которую превратилось интервью Путина Такеру Карлсону, постепенно становится очевидным. Интервью Путина показали в записи, но это всё равно выглядело очень плохо. Намного хуже, чем его собственное интервью на CNN в 2000 году, когда он сказал про российскую подводную лодку "она утонула". Реально хуже, чем кадры с пьяным Ельциным, дирижирующим оркестром в Германии в 1994…

Конечно, никакое интервью Путина не могло бы улучшить его имидж в глазах тех американцев, которые следят за происходящим в Восточной Европе. Те, кто следит, знают, что по его приказу российские войска вторглись в Украину в феврале 2022 года, бомбят украинские города, пытают и убивают мирных жителей на оккупированных территориях. Имидж военного преступника не отмоешь никакими интервью. Однако у организаторов интервью была, видимо, идея обратиться к тем, кто не следит за происходящим пристально. К тем, для кого "Украина" – слово-плейсхолдер из выступлений бывшего президента Трампа и политиков-трампистов.

К ужасу всех потенциальных сторонников Путина, он нагородил такой ерунды, что защищать или поддерживать его тезисы просто невозможно. Те фантастические нарративы, которыми Путин кормит своё окружение, а окружение – Путина, озвученные в интервью, кажутся дикостью практически всем. Пытаясь оправдать нападение на Украину в 2022 году, Путин провёл параллель с 1939-м годом, когда Польша, по его словам, "вынудила" Гитлера напасть на неё. Задача оправдать Гитлера перед американской аудиторией, даже необразованной и изоляционниской – задача неподъёмная. Путин, отвыкший от общения с людьми, которые могли бы возразить ему или поправить по фактам, выглядел не хитрецом, а дураком.

Такер Карлсон – журналист с ярко выраженной идеологией. И при этом – выдающийся ведущий, с невероятным умением манипулировать конспирологическим сознанием своих зрителей. В этом интервью он гениально обыграл это самое неумение Путина общаться с кем-то, кроме своего ближнего круга. В смонтированном (!) интервью Карлсон молчит полчаса, пока Путина несёт на какие-то исторические темы, а потом невинной репликой показывает, что он – и его сто миллионов зрителей – вообще не понимают, к чему были эти полчаса. “Это Вы сейчас о каком веке говорите?”

Илья Шепелин

Если Карлсон это читает (да если и не читает!) – приношу извинения перед ним: я совершенно зазря до интервью подозревал и говорил, что Такер будет самой дорогой подставкой для микрофона в карьере Путина



Нет, хорошо сформулированные ёмкие вопросы, которыми Такер тыкал в кашу, которую на него вываливал Путина. При этом Такер много внимал – как бы давая Путину продемонстрировать, какой фонтан безумия бьет из того. А Карлсон время от времени пытался вернуть Путина в реальность, на что тот капризно капризно елозил



Понятно, что Карлсон работал прежде всего для своей аудитории республиканцев-трампистов, но всё равно это внятная работа интервьюера



Как раз от этого интервью еще более показательно. Даже – казалось бы, удобному собеседнику, который испытывает к тебе какие-то симпатии – не получается внятно объяснить, почему ты начал войну и как ее можно закончить



Ну и отдельно спасибо Такеру – за вопрос про арестованного американского журналиста Гершковича. Хотя он зря не проговорил отдельно, что ни одного доказательства "вины" Эвана так и не было продемонстрировано. Всё равно Карлсон продолжил дожимать Путина по теме – и мы услышали вот эту хренотень. Когда Путин сравнил арестованного журналиста с киллером из спецслужб, который занимался внесудебными расправами на территории других государств



"Есть люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами… Сидит в одной стране, стране – союзнике Соединённых Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита… Но нашёлся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц"



Он в своем уме вообще? Ну вот хотели, чтоб Такер показал миру настоящего Путина. И Такер его таким показал. Правда, не уверен, что Кремлю особо понравится реакция нейтрального зрителя на настоящего Путина.