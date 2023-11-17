Перевозчики в Коми отказываются от Z-символики, боясь нападений

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба пожаловался, что на улицах и на общественном транспорте размещается недостаточно наглядной агитации в поддержку действий российских войск в Украине. По его мнению, это расстраивает военнослужащих, возвращающихся в республику с войны.

В своём телеграм-канале он упомянул, что баннер в поддержку "защитников отечества" в Сыктывкаре удалось повесить лишь на ограниченное время и на коммерческой основе – на равных правах с любой другой рекламой.

По словам Уйбы, компании-перевозчики отказываются размещать в общественном транспорте Z-символику, опасаясь нападений. "Я дал указание всем государственным структурам поддержать наших ребят и повесить эти надписи. А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать. Спрашиваю: почему? Отвечают: а вдруг кто-нибудь стекло разобьет!" – написал Уйба.

Губернатор упрекает жителей Коми, и в частности бизнесменов, отвечающих за размещение плакатов и баннеров, в недостаточном патриотизме. "Выйдите на улицу, посмотрите – сколько машин вы увидите с надписями: "За наших", "За Россию", "За Победу?" – спрашивает он.