Пермского экс-депутата оштрафовали на 250 тыс. рублей за критику Путина

Суд в Перми оштрафовал на 250 тысяч рублей местного оппозиционера, бывшего депутата пермской городской думы Константина Окунева. Причиной стал его пост во Вконтакте, где Окунев подверг резкой критике политику президента России Владимира Путина. Штраф назначен по статье об оскорблении органов государственной власти.

Это уже восьмой с начала войны в Украине штраф Окунева по этой статье. Ранее Окунев в соцсетях называл Путина "лжецом" и рассуждал о последствиях "путинизма", за что на него составлялись протоколы об оскорблении власти и дискредитации российской армии. С учётом сегодняшнего штрафа, Окунев уже оштрафован на общую сумму 537 тысяч рублей.