Первое судно с украинским зерном добралось до берегов Турции

Судно с экспортным зерном, которое первым за время российского вторжения вышло из порта в Украине, благополучно достигло берегов Турции.

В Анкаре заявляют, что в соответствии с договорённостями по экспорту украинской сельхозпродукции, которые в июле подписали в Стамбуле представители властей Украины и России, в среднем ожидается отправка одного грузового судна в день из украинских портов.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедшее утром 1 августа из порта в Одессе, перевозит более 26 тысяч тонн кукурузы в Ливан. Оно встало на якорь у входа в Босфор вечером во вторник, пробыв в пути 36 часов, пишет Reuters.

Ожидается, что на следующий день утром сухогруз проинспектирует делегация Совместного координационного центра в Стамбуле, персонал которого состоит из россиян, украинцев, турецких сотрудников и представителей ООН.