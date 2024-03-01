"Первый отдел": фамилия Навального не была и не может быть запрещена

Суды в четырёх регионах России при вынесении постановлений приравняли фамилию оппозиционера Алексея Навального к "экстремистской" символике. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

Правозащитники ссылаются на три постановления по делам об административных нарушениях. Речь идёт об акциях памяти Алексея Навального в Челябинске, Краснодаре и Мурманске.

Суды назначили административные аресты "нарушителям" за то, что на их плакатах было написано имя Алексея Навального. В своих постановлениях суды сослались на то, что ФБК, внесённый в РФ в список "экстремистских организаций", неоднократно использовал имя и фамилию "Алексей Навальный".



"Первый отдел" отмечает, что "при описании обстоятельств "нарушений" использовалась "экспертиза" доносчика Данилы Михеева (его выводы многократно использовались судами в делах о демонстрации запрещённой символики).



Адвокаты проекта уверены, что суды ошибаются. "Ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена". Адвокаты предосторегают: "наказание за фамилию" может стать практикой, а не "эксцессами на местах".

В 2021 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального был назван российскими властями "экстремистской организацией". Наступил период всё более активного открытия административных дел за "демонстрацию запрещенной символики".

Так, в сентябре 2021 года в Красноярске бывшую активистку местного штаба Навального Наталью Петеримову обвинили в распространении экстремистской символики за использование буквы "Н" и красных восклицательных знаков в старых постах в инстаграме. В ноябре того же года суд оправдал Петеримову.