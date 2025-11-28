Песков: Москве переданы "основные параметры" нового мирного плана

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 28 ноября заявил, что Москве были переданы "основные параметры" плана по достижению мира в Украине, согласованные на переговорах в Женеве между США, Украиной и представителями ЕС на этой неделе.

По словам Пескова, этот план будет обсуждаться на будущей неделе на переговорах в Москве с представителями США. Ранее сообщалось о согласовании визита в Москву спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

По словам Пескова, обсуждаться будет в том числе вопрос о том, должен ли план быть одобрен на уровне ООН или отдельных стран. Представитель Кремля не стал комментировать отдельные пункты, сказав, что не хочет заниматься "мегафонной дипломатией".

Пескова спросили о словах российского президента Владимира Путина, который накануне вновь назвал украинскую власть "нелегитимной" и отметил, что Россия не может подписывать документы о мире с нынешним украинским руководством. По словам Пескова, у президента Украины Владимира Зеленского "действительно есть проблемы с легитимностью". "Но с другой стороны, у всех есть желание и предпочтение вывести все в мирное русло", - сказал пресс-секретарь, не уточнив, означают ли его слова, что Путин всё же готов подписывать документы с Зеленским.

Путин 27 ноября высказал мнение, что результаты недавних переговоров между делегациями Украины и США в Женеве могут быть положены в основу будущих мирных договоренностей. При этом он сказал, что Россия будет готова прекратить боевые действия только после того, как ВСУ покинут "занимаемые ими территории". Журналисты спросили у Пескова, имеется ли в виду только Донецкая область (о которой шла речь в первоначальных "28 пунктах" мирной инициативы США) или же и Запорожская и Херсонская области, на аннексию которых также претендует Россия. Песков сказал, что всё это будет обсуждаться.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в четверг в соцсетях, что украинская и американская делегации в конце этой недели продолжат начатое в Женеве обсуждение американского мирного плана.

"Важно не терять производительность и работать быстро", - подчеркнул Ермак. Он отметил, что ключевая и общая с партнерами цель остается неизменной – как можно скорее достичь длительного и достойного мира для Украины. При этом Ермак отметил, что Украина готова обсуждать линию разграничения, но не формальный отказ от своих территорий.