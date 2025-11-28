Ссылки для упрощенного доступа

Песков: Москве переданы "основные параметры" нового мирного плана

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Слушать
3 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 28 ноября заявил, что Москве были переданы "основные параметры" плана по достижению мира в Украине, согласованные на переговорах в Женеве между США, Украиной и представителями ЕС на этой неделе.

По словам Пескова, этот план будет обсуждаться на будущей неделе на переговорах в Москве с представителями США. Ранее сообщалось о согласовании визита в Москву спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

По словам Пескова, обсуждаться будет в том числе вопрос о том, должен ли план быть одобрен на уровне ООН или отдельных стран. Представитель Кремля не стал комментировать отдельные пункты, сказав, что не хочет заниматься "мегафонной дипломатией".

Пескова спросили о словах российского президента Владимира Путина, который накануне вновь назвал украинскую власть "нелегитимной" и отметил, что Россия не может подписывать документы о мире с нынешним украинским руководством. По словам Пескова, у президента Украины Владимира Зеленского "действительно есть проблемы с легитимностью". "Но с другой стороны, у всех есть желание и предпочтение вывести все в мирное русло", - сказал пресс-секретарь, не уточнив, означают ли его слова, что Путин всё же готов подписывать документы с Зеленским.

Путин 27 ноября высказал мнение, что результаты недавних переговоров между делегациями Украины и США в Женеве могут быть положены в основу будущих мирных договоренностей. При этом он сказал, что Россия будет готова прекратить боевые действия только после того, как ВСУ покинут "занимаемые ими территории". Журналисты спросили у Пескова, имеется ли в виду только Донецкая область (о которой шла речь в первоначальных "28 пунктах" мирной инициативы США) или же и Запорожская и Херсонская области, на аннексию которых также претендует Россия. Песков сказал, что всё это будет обсуждаться.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в четверг в соцсетях, что украинская и американская делегации в конце этой недели продолжат начатое в Женеве обсуждение американского мирного плана.

"Важно не терять производительность и работать быстро", - подчеркнул Ермак. Он отметил, что ключевая и общая с партнерами цель остается неизменной – как можно скорее достичь длительного и достойного мира для Украины. При этом Ермак отметил, что Украина готова обсуждать линию разграничения, но не формальный отказ от своих территорий.

Детали мирного плана США
Детали мирного плана США

Детали мирного плана США

Позиция Москвы, Киева и Европы

Аудионовости

Новости
Новости

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


