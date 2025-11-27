Путин: боевые действия прекратятся, когда ВСУ уйдут из Донбасса

Боевые действия в Украине прекратятся тогда, когда ВСУ покинут занимаемые ими территории в Донбассе, заявил в четверг президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке. Путин утверждает, что сейчас "по всем направлениям сохраняется позитивная динамика".

Путин высказал мнение, что результаты недавних переговоров между делегациями Украины и США в Женеве могут быть положены в основу будущих мирных договоренностей. Российский президент заявил, что после его визита в августе на Аляску и встречи там с президентом США Дональдом Трампом возник перечень возможных мирных договоренностей из 28 пунктов. Отдельные положения из этого списка обсуждались еще до российско-американских переговоров, сказал Путин.

Комментируя утечку предполагаемых телефонных разговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым и спецпосланником Кириллом Дмитриевым, Владимир Путин не исключил, что это могут быть как "фейки", так и "действительно подслушанные разговоры". "Вообще-то это уголовное наказание у нас. Подслушивать нельзя", - добавил Путин.

Обвинять Уиткоффа в чрезмерно любезном отношении к российским коллегам причины нет, он защищает позицию и интересы США и Трампа, подчеркнул президент России. В целом, как сказал Путин, в Москве видят, что американская сторона учитывает в чем-то российскую позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски.

На пресс-конференции российский лидер подтвердил сведения, что в Москве на следующей неделе ждут делегацию из США. Переговорами по украинскому урегулированию, как следует из слов Путина, будут заниматься, в том числе, помощник президента Владимир Мединский и министерство иностранных дел. Владимир Путин назвал чушью предположения, что глава российского МИД Сергей Лавров попал в опалу.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что направил своих представителей на переговоры с Россией и Украиной для согласования финальной версии мирного соглашения. Трамп отмечал, что спецпосланник Стив Уиткофф отправится уже в шестой раз в Москву на встречу с Владимиром Путиным, а министр армии Дэниел Дрисколл проведет переговоры с украинской стороной.

Проект мирного плана администрации Трампа из 28 пунктов, просочившийся в прессу на прошлой неделе, вызвал опасения, что Украина может столкнуться с невыгодными для себя условиями, в том числе из-за предполагаемых уступок, связанных со стремлением Киева вступить в НАТО, и требованием ограничить численность украинских вооружённых сил.

Агентство Bloomberg опубликовало 26 ноября расшифровку предполагаемых телефонных разговоров Уиткоффа с помощником Путина Ушаковым и Ушакова с Дмитриевым. Они обсуждают урегулирование в Украине, а Стив Уиткофф, судя по утечке, в беседе с Юрием Ушаковым консультирует кремлевского чиновника по поводу того, как лучше выстроить диалог с Белым домом. Уиткофф, среди прочего, предлагает составить проект мирного плана, подобного плану Дональда Трампа, который лёг в основу достижения перемирия в секторе Газа.

Новость дополняется