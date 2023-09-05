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Песков не подтвердил визит лидера КНДР в Россию

Ким Чен Ын и Владимир Путин могут и не встретиться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил подготовку к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Нам нечего сказать по этой теме", – сказал Песков.

Накануне о возможном приезде Ким Чен Ына во Владивосток писала газета The New York Times со ссылкой на свои источники. По информации издания, в сентябре северокорейский лидер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить сотрудничество в оружейной сфере.

Северная Корея предполагаемый визит Ким Чен Ына в Россию не комментировала.

  • КНДР остаётся одной из немногих стран, которые признали аннексию Россией Крыма и территорий других областей Украины.

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