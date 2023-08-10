Власти КНДР обсудили усиление подготовки к войне

Власти КНДР провели заседание, где обсудили усиление подготовки к войне "в связи с обострением военно-политической обстановки на Корейском полуострове". Об этом сообщает ЦТАК.

В частности, северокорейский лидер Ким Чен Ын отметил необходимость обеспечения армии "более мощными средствами поражения" для сдерживания военной силы противника и её уничтожения в случае войны.

Он призвал использовать новое вооружение в учениях, которые необходимо "энергично проводить", чтобы обеспечить полную боевую готовность войск в любое время.

Также Ким Чен Ын сменил начальника генерального штаба армии: вместо Пак Су Ира этот пост занял вице-маршал Ли Ён Гиль.

США и Южная Корея планируют провести совместные учения с 21 по 24 августа 2023 года. КНДР рассматривает их как угрозу своей безопасности.