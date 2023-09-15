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Песков о расследовании гибели Пригожина: "Это непростое происшествие"

На месте крушения самолёта, на борту которого был основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

В Кремле не считают, что расследование авиакатастрофы, в которой погиб основатель ЧВК "Вагнер", бизнесмен Евгений Пригожин, идёт медленно. "Это непростое расследование, непростое происшествие", – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Расследование идёт", поэтому давать какие-либо комментарии преждевременно, добавил он.

Ранее Песков называл одной из основных версий крушения самолёта Пригожина "преднамеренное злодеяние".

Частный самолёт бразильского производства Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер", потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Жертвами авиакатастрофы стали все десять человек, находившиеся на борту. Очевидцы утверждают, что на борту произошёл взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета.

Следствие, по официальной информации, рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и "внешнее воздействие".

В то же время Россия не допустила Бразилию к расследованию крушения самолёта, на борту которого был Евгений Пригожин, сославшись на то, что ЧП произошло на внутреннем рейсе и на его расследование не распространяются международные нормы. По мнению экспертов, это вызовет сомнения в объективности расследования с учётом того, что существуют подозрения в причастности властей России к крушению самолёта.

По данным The Wall Street Journal, официальные лица США полагают, что самолёт разбился в результате заговора с целью убийства Пригожина.

Кремль отверг какую-либо причастность российских властей к крушению самолёта Пригожина.

  • Два месяца назад Пригожин и его наёмники предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства Минобороны России. При этом были сбиты несколько вертолётов и один военный самолёт, пытавшиеся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи нескольких бортов погибли.
  • Президент России Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже. Позднее после переговоров при посредничестве Александра Лукашенко удалось договориться об отходе наёмников на белорусскую территорию. Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников.

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