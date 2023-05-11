Песков: "достигнуты определённые цели", но ситуация с Украиной сложная

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал интервью телеканалу ATV из Боснии и Герцеговины. В разговоре с журналистами Песков прокомментировал войну России против Украины.

По словам представителя российского президента, ситуация остаётся сложной, но за год "достигнуты определённые цели". Песков утверждает, что из-за обстрелов Донецка и других городов Россия должна "оттолкнуть соперника на достаточное расстояние, поэтому операция будет продолжена".

Комментируя медленное продвижение российской армии на фронте, Песков сказал, что "Россия не воюет", а проводит "военную операцию". "Вести войну – это тотальное разрушение инфраструктуры, тотальное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем", — отметил Песков.

Страны Запада обвиняют Россию в военных преступлениях на территории Украины — в том числе убийствах и пытках мирных граждан, обстреле гражданских объектов и других. Международный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест президента России. Владимира Путина среди прочего обвиняют в незаконном вывозе украинских детей в Россию или в оккупированные российскими войсками районы Украины.

Отвечая на вопрос о боях за Бахмут, которые длятся уже несколько месяцев, Песков отметил, что в регионе "очень эмоциональная обстановка". Представитель Кремля не упомянул конфликт между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Минобороны России. Пригожин ранее в резких выражениях обвинил ведомство в отсутствии боеприпасов.

"Я не буду называть ничьей фамилии, но скажу, что вне зависимости от того, что они говорят и какие заявления делают, речь идет о Вооруженных силах России. Это все российские силы. Это все те же силы, которые всегда преследуют одну и ту же цель", – заявил пресс-секретарь президента.