Песков: "достигнуты определённые цели", но ситуация с Украиной сложная

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал интервью телеканалу ATV из Боснии и Герцеговины. В разговоре с журналистами Песков прокомментировал войну России против Украины.
По словам представителя российского президента, ситуация остаётся сложной, но за год "достигнуты определённые цели". Песков утверждает, что из-за обстрелов Донецка и других городов Россия должна "оттолкнуть соперника на достаточное расстояние, поэтому операция будет продолжена".
Комментируя медленное продвижение российской армии на фронте, Песков сказал, что "Россия не воюет", а проводит "военную операцию". "Вести войну – это тотальное разрушение инфраструктуры, тотальное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем", — отметил Песков.
Страны Запада обвиняют Россию в военных преступлениях на территории Украины — в том числе убийствах и пытках мирных граждан, обстреле гражданских объектов и других. Международный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест президента России. Владимира Путина среди прочего обвиняют в незаконном вывозе украинских детей в Россию или в оккупированные российскими войсками районы Украины.
Отвечая на вопрос о боях за Бахмут, которые длятся уже несколько месяцев, Песков отметил, что в регионе "очень эмоциональная обстановка". Представитель Кремля не упомянул конфликт между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Минобороны России. Пригожин ранее в резких выражениях обвинил ведомство в отсутствии боеприпасов.
"Я не буду называть ничьей фамилии, но скажу, что вне зависимости от того, что они говорят и какие заявления делают, речь идет о Вооруженных силах России. Это все российские силы. Это все те же силы, которые всегда преследуют одну и ту же цель", – заявил пресс-секретарь президента.
- На днях Пригожин сообщил, что наемники из ЧВК "Вагнер" после 10 мая оставят позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов. В этом он обвинил Минобороны России, лично главу ведомства Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова, который командует объединённой группировкой.
- Вечером 6 мая Пригожин опубликовал подробный текст о конфликте ЧВК с министерством обороны. Из него следует, что из-за противодействия ведомства ЧВК несёт высокие потери, не получает возможности набирать пополнения и "фактически обескровлено".
- Главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что в районе Бахмута украинские силы перешли в контратаку и на некоторых участках смогли вернуть контроль над частью территории. Пригожин ранее утверждал, что одно и российских подразделений оставило свои позиции. Вместе с тем, по данным США, ЧВК "Вагнер" по-прежнему удерживают 85% Бахмута и несмотря на большие потери не планируют полностью оставлять город.
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