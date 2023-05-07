Пригожин: ЧВК "Вагнер" получит оружие для продолжения боёв за Бахмут

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что в ночь на воскресенье получил "боевое распоряжение", обещающее боеприпасы и вооружения в достаточном количестве для продолжения наступления в Бахмуте.

В заявлении Пригожина, распространённом в его телеграме 7 мая, также говорится, что в качестве посредника между ЧВК и Минобороны России будет работать генерал Сергей Суровикин, заместитель командующего объединённой группировкой войск.

Ранее Пригожин сообщил, что наемники из ЧВК "Вагнер" после 10 мая оставят позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов. В этом он обвинил Минобороны России, лично главу ведомства Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова, который командует объединённой группировкой.

Видео с резкими высказываниями в адрес военачальников Пригожин записал на фоне нескольких десятков трупов, заявив, что это члены ЧВК, погибшие в Бахмуте всего за один день.

Вечером 6 мая Пригожин опубликовал подробный текст о конфликте ЧВК с министерством обороны. Из него следует, что из-за противодействия ведомства ЧВК несёт высокие потери, не получает возможности набирать пополнения и "фактически обескровлено".

В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров вне рамок военной субординации обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину с письменным запросом о переводе подразделений чеченского спецназа "Ахмат" в Бахмут.

Сергей Суровикин с октября прошлого года по 11 января 2023 года командовал объединённой группировкой войск на войне с Украиной. В январе президент России снят Суровикина с поста и назначил на его место первого замминистра обороны генерала Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.