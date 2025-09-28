Песков: предложение Трампу приехать в Москву "не под сукном"

Предложение президента России Владимира Путина президенту США Дональду Трампу приехать в Москву остаётся в силе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Оно не под сукном. Это действующее приглашение. [Владимир] Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа", — сказал Песков в интервью ТАСС.

Во время встречи с Трампом на Аляске 15 августа Путин на английском языке предложил Трампу приехать в Москву. "Next time in Moscow?" — спросил Путин. "О, это интересно. Меня, наверное, за это будут осуждать. Но я думаю, что это вполне возможно", - ответил Трамп.

Несмотря на последние заявления Трампа о том, что он недоволен нежеланием Москвы завершать войну в Украине, и что Украина может быть в состоянии вернуть себе захваченные Россией территории,в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, обвинив страны НАТО и Запад в целом в ведении агрессивной политики в отношении России, отметил, что в Москве "не видят отхода США от курса на открытый и честный диалог с Россией". При этом, в отличие от США, страны ЕС и Украина, по мнению Лаврова, к "честному диалогу" не готовы.



