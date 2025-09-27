Лавров: США готовы к "честному диалогу", Киев и ЕС - нет

Россия "не направляет огонь" против государств ЕС и НАТО и не направляет свои беспилотники или ракеты по этим странам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке после своего выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН. При этом, по словам Лаврова, "инциденты случаются", но, как следует из его слов, они носят неумышленный характер.

Лавров прокомментировал недавнее вторжение около 20 беспилотников в воздушное пространство Польши. Власти Польши и союзники страны обвинили в нём Россию. В последние дни ежедневно поступают сообщения о появлении неизвестных беспилотников над различными объектами в Дании, Швеции и Норвегии. Официально власти этих стране не заявляли о причастности России, но и не исключили эту версию.

Лавров вновь повторил тезис о том, что дальность полёта обнаруженных в Польше беспилотников меньше, чем от границ России до Польши. При этом Польша граничит с российской Калининградской областью. Кроме того, Россия использует беспилотники при атаках на западную Украину, которая находится от российской территории на удалении, сопоставимом с восточными районами Польши.

Лавров также сказал, что страны НАТО серьёзно пожалеют, если будут сбивать российские летательные аппараты в российском воздушном пространстве. Таких предложений в НАТО никто не выдвигал - обсуждается возможность сбивать российские аппараты в воздушном пространстве стран НАТО.

Лавров, обвинив страны НАТО и Запад в целом в ведении агрессивной политики в отношении России, отметил, что в Москве "не видят отхода США от курса на открытый и честный диалог с Россией". Так он прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа о том, что он недоволен нежеланием Москвы завершать войну в Украине, и что Украина могла бы вернуть захваченные Россией территории.

Ранее, выступая на сессии, Лавров заявил, что у России "нет намерения нападать на страны НАТО и ЕС", но любая агрессия против России получит "решительный отпор". В отличие от США, страны ЕС и Украина, по мнению Лаврова, к "честному диалогу" не готовы. Глава МИД повторил тезис о том, что Россия "открыта к мирным переговорам" при условии "устранения первопричин конфликта", одной из которых он назвал якобы имеющее место ущемление прав "русскоязычных людей" на территории Украины. Также в своём выступлении Лавров обвинил Израиль в попытке "государственного переворота", чтобы не допустить создания Палестинского государства.

Лавров в рамках сессии Генассамблеи ООН принял участие в так называемой недели высокого уровня, в ходе которой как правило выступают главы государств и правительств. Президент России Владимир Путин, однако, в Нью-Йорк не приехал.



