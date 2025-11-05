Министр обороны РФ предложил начать подготовку к ядерным испытаниям

Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании постоянных членов Совета безопасности предложил президенту Владимиру Путину немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля.

Белоусов заявил, что испытания будут ответом на действия Соединенных Штатов. Министр утверждает, что США последовательно выходят из договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений, а также работают над созданием новой межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой.

Путин в ответ поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

В конце октября президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты "немедленно" начнут испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Позднее в интервью CBS News Трамп заявил, что "другие страны проводят испытания", и он не хочет, чтобы США были "единственной страной, которая не проводит тесты".

"Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят. И мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания и другие тоже. И конечно же, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания", – заявил Трамп.

Ранее Владимир Путин объявил, что Россия провела испытания ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" с ядерными установками. В ответ Трамп заявил, что Путину "стоило бы заняться завершением войны, которая идет уже почти четыре года, а не испытаниями ракет".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что испытания "Буревестника" и "Посейдона" "ни в коей мере не являются ядерными".