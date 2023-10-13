Песню "Это пройдёт" внесли в список запрещённых в России

Песню "Это пройдёт" российской панк-группы "Порнофильмы" внесли в список запрещённой информации. Внимание на это обратила "Роскомсвобода".

Проект предполагает, что инициатором блокировки стала Генпрокуратура, которая может блокировать информацию, если сочтёт, что та содержит "неуважение к государству", "фейки" о российской армии или призывы к массовым беспорядкам.

Композицию группа записала и выпустила во время массовых протестов против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму в 2019 году.

Среди прочего, в песне есть строчки про "вчерашнего диктатора в морге" и "свастику русского мира", а часть припева звучит так:

"Это пройдёт!

Какой же чёрный нам выпал век,

А мне мерещится вдалеке

Живой надежды забытый свет, так верь же мне

Это точно пройдёт"