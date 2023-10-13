Песню "Это пройдёт" внесли в список запрещённых в России

Песню "Это пройдёт" российской панк-группы "Порнофильмы" внесли в список запрещённой информации. Внимание на это обратила "Роскомсвобода".
Проект предполагает, что инициатором блокировки стала Генпрокуратура, которая может блокировать информацию, если сочтёт, что та содержит "неуважение к государству", "фейки" о российской армии или призывы к массовым беспорядкам.
Композицию группа записала и выпустила во время массовых протестов против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму в 2019 году.
Среди прочего, в песне есть строчки про "вчерашнего диктатора в морге" и "свастику русского мира", а часть припева звучит так:
"Это пройдёт!
Какой же чёрный нам выпал век,
А мне мерещится вдалеке
Живой надежды забытый свет, так верь же мне
Это точно пройдёт"
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России заблокировали более миллиона сайтов, в том числе социальные сети фейсбук, инстаграм и твиттер, а также сайты независимых СМИ, включая Радио Свобода. Для обхода блокировок пользователи используют VPN-сервисы, которые тоже блокируют российские власти.
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