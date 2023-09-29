В России эксперты фиксируют новую волну блокировок VPN

В России зарегистрирована вторая волна блокировок VPN по одному из самых распространённых протоколов WireGuard, передаёт Агентство.Новости.

Издание ссылается на данные проекта "Служба техподдержки НА СВЯЗИ", которая занимается исследованием блокировок интернета в России и отвечает на вопросы пользователей на эту тему. "На этой неделе в три раза выросло число жалоб о блокировках, которые мы получаем. Если в середине сентября мы получали 2-3 обращения в день, то сейчас их десятки в день", - рассказали в "Службе".

В мониторинговом проекте отметили, что жалобы на блокировки поступили от пользователей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской, Ростовской, Липецкой, Калужской, Пензенской, Самарская, Рязанской, Белгородской, Воронежской, Вологодской и Владимирской областей. Проблемы возникали у абонентов так называемой "большой четвёрки" - МТС, "Билайна", "Мегафона", "Теле2", а также у абонентов других операторов связи.

Новую волну блокировок "Агентству" подтвердил исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарёв.

Первая волна блокировок VPN в России началась в первых числах августа и схлынула к концу того же месяца. Тогда блокировали не только WireGuard, но и другие протоколы - OpenVPN и IPSec, пишет здание.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России заблокировали сотни тысяч сайтов, в том числе социальные сети фейсбук, инстаграм и твиттер, а также сайты независимых СМИ, включая Радио Свобода. Для обхода блокировок пользователи используют VPN-сервисы.

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