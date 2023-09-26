WhatsApp не разрешит создавать каналы в РФ – за это его хотели заблокировать

Мессенджер WhatsApp не разрешит российским пользователям создавать каналы. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на представителя компании Meta, владеющей WhatsApp.

Мессенджер не будет запускать сервис каналов WA Channels в России. "Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время", – сказал собеседник The Moscow Times. В других странах такая возможность появится в течение нескольких недель.

Ранее власти России грозили заблокировать WhatsApp, если он позволит российским пользователям создавать каналы. В таком случае у мессенджера появятся "функции соцсети", говорили власти, – как у уже заблокированных Facebook и Instagram, тоже принадлежащих Meta, которую власти считают "экстремистской организацией".