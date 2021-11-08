Советский агитфильм влючён в список экстремистских материалов

Министерство юстиции 8 ноября внесло в список экстремистских материалов советский пропагандистский фильм "Тайное и явное" (Цели и деяния сионистов), снятый в 1972 году. Об этом сообщает телеграм-канал "Пятый пункт".

Фильм рассказывает о деятельности сионистский организаций как подрывной, направленной против советской власти. Сионитов обвиняют в сотрудничестве с нацисткой Германией, в том числе в уничтожении евреев и коренных народов СССР.

Некоторые советские кинокритики, в том числе Леонид Коган, обвинили авторов фильма в антисемитизме. Показ картины в широком прокате был запрещён, но писатель Олег Платонов в своих мемуарах вспоминает, что "Тайное и явное" демонстрировали на квартирах высокопоставленных чиновников.

В списке экстремистских материалов российского Минюста более 5 тысяч пунктов. Среди них – песни, клипы, аудио и видеозаписи, стихи, книги и статьи. За их распространение физическим лицам грозит штраф до трёх тысяч рублей либо арест на срок до пятнадцати суток, юридическим – штраф до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до девяноста дней.