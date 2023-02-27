Министерство юстиции России вновь внесло в список экстремистмских материалов песню "Нищих убивай!" панк-рок группы "Порнофильмы". В прошлом году композицию исключили из этого списка. Об этом сообщает телеграм-канал "Обновления перечня террористов и экстремистов".

Песню вновь внесли в список экстремистских материалов на основании решения Дзержинского районного суда Волгограда и Волгоградского областного суда, которые были приняты в сентябре 2022 года и феврале 2023 года соответственно.

Первый раз песня группы "Порнофильмы" "Нищих убивай!" была добавлена в перечень экстремистских материалов в 23 ноября 2021 года. Тогда суд посчитал, что в песне есть "негативная оценка группы лиц, объединённых по признаку происхождения, проживания и социального статуса – бедные, нуждающиеся, неимущие и малоимущие россияне". Однако, уже 17 февраля 2022 года стало известно, что Волгоградский областной суд в четверг отменил решение нижестоящего суда и направил на новое рассмотрение в Дзержинский районный суд Волгограда.

В сентябре 2022 года Научно-исследовательский центр судебной экспертизы и криминалистики отчитался о том, что не нашёл экстремизма в песне "Нищих убивай!". Эксперты пришли к выводу, что хоть в песне и есть лингвистические призывы к убийству бедных, она не содержит признаков побуждения к подражанию лирическому герою, а наоборот – высмеивает его.

Песня "Нищих убивай!" – кавер на трек известной американской группы Dead Kennedys "Kill the poor" (дословно "Убивай бедных"). Композиция вышла в 2016 году на седьмом студийном альбоме группы "Порнофильмы" "Русская мечта. Часть II".