Петербург выделил 24 млн рублей на привлечение туристов из Ирана

Власти Санкт-Петербурга выделили 24 миллиона рублей на рекламу туризма в Иране. На эти деньги в июле должно пройти "роуд-шоу" турагентов по городам Ирана. Его цель – повысить привлекательность Петербурга как туристского направления для жителей страны.

С госконтрактом ознакомился телеграм-канал "Осторожно, новости". В нём указано, что турне петербургских агентств пройдёт по трём городам Ирана: Исфахану, Ширазу и столице страны Тегерану. Их жителям будут рассказывать о достопримечательностях Петербурга, экскурсионных программах и возможностях деловых контактов.

Как уточняет издание "Бумага", контракт заключён с компанией "Профмедиагрупп", которая специализируется на организации конференций, ярмарок и выставок в России и за рубежом. Средства на медиакампанию выделяются не из бюджета города, а из государственных субсидий.

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев 2 июня также упомянул о предстоящем рекламном мероприятии. Заявление он сделал в контексте запуска прямых пассажирских рейсов между Петербургом и Тегераном. По словам Корнеева, городская сфера туризма сейчас "активно готовится к приему гостей из дружественных стран".