В России намерены построить курорт на горном плато под охраной ЮНЕСКО

На кавказском плато Лагонаки в России намерены построить горнолыжный курорт. Для этого вырубят тысячи деревьев и уничтожат десятки гектаров альпийских лугов. Об этом рассказала "Гражданская инициатива против экологической преступности", опубликовав служебную переписку российских чиновников и многостраничный план будущего курорта.

Соглашение о горнолыжном курорте в границах объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ" было подписано в ноябре 2021 года между правительством Адыгеи, корпорацией "Туризм.РФ" (создана по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина) и НАО "Красная Поляна" (связана с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачёвым).

По документам, на плато Лагонаки среди прочего должны построить 36 километров горнолыжных трасс, 13 канатных дорог, гостиничный комплекс на три тысячи номеров и пруды для искусственного оснежения склонов. Для этого снимут не менее 27 гектаров плодородных почв, вырубят больше девяти тысяч деревьев и нарушат режим местной реки.

Сейчас на плато Лагонаки живут серны, олени, медведи, несколько видов летучих мышей, редкие птицы, десятки видов земноводных, моллюсков и насекомых, некоторые из которых являются эндемичными. Здесь обитают 196 видов животных, растений и грибов, включённых в федеральные и региональные Красные книги России. Об этом сообщили в открытом письме больше 200 учёных, призывающих не допустить застройку плато Лагонаки. Аналогичная общественная петиция собрала более 54 тысяч подписей.

Единственным юридическим препятствием для строительства курорта в заповедной зоне является защита ЮНЕСКО. Россия предложила организации изъять плато Лагонаки из границ подохранного "Западного Кавказа". Вопрос планировали поднять на очередной сессии Комитета Всемирного природного наследия, которая должна была пройти в Казани в июле 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину организация отказалась проводить конференцию.