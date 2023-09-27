Стрит-арт художник BFMTH покинул Россию после угроз

Стрит-арт художник из Екатеринбурга, выступающий под аббревиатурой BFMTH, покинул Россию. Об этом сообщило издание "Спектр". Художник, который не раскрывает своего настоящего имени, рассказал, что в полиции неизвестные люди в гражданском угрожали ему расправой, если он останется в стране.

По словам художника, свою последнюю уличную работу он сделал 22 августа. Вскоре после этого в Москве его задержали у подъезда и оформили протокол о якобы неповиновении сотрудникам полиции. Однако полицейский, сопровождавший его в суд, спрашивал его о его деятельности. Суд выписал BFMTH 15 суток административного ареста. За три часа до освобождения к немув спецприёмнике подошёл человек в гражданском и в медицинской маске, и сказал: "Если ты после выхода из спецприёмника не уедешь, тебе *****".

Художник уехал из Москвы. Однако и в других городах - Муроме, Казани и Сочи, - он замечал за собой слежку. Его регулярно задерживали на несколько часов полицейские, спрашивали, не работает ли он на СБУ, и требовали покинуть каждый город. После этого он улетел в Армению.

BFMTH размещает свои работы в соцсетях и на улицах. Он делал на стенах домов и афишных тумбах граффити, в том числе антивоенные и осуждающие пропаганду и политические репрессии в России. Его известные работы - "Мысли ребёнка под обстрелом", "За решёткой", "Человек, убивший "Медузу"" с изображением Президента России Владимира Путина в образе античного героя с головой Медузы Горгоны, посвящённую независимому изданию "Медуза", объявленному в России "нежелательной организацией".

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