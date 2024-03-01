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Петербуржцу дали 4,5 года колонии за "подготовку взрыва" в полиции

Управление МВД по Ставропольскому краю
Управление МВД по Ставропольскому краю

Суд в Петербурге приговорил Александра Журавлёва к 4,5 годам колонии строгого режима по делу о подготовке взрыва в ставропольском управлении МВД. Об этом "Медиазоне" сообщили в суде.

Журавлёва признали виновным по статье о приготовлении к теракту. Согласно приговору, в январе 2023 года Журавлёв приехал в Ставрополь, где "решил совершить террористический акт" по предложению "неустановленного лица", которое представилось сотрудником разведки Украины.

Следствие утверждало, что Журавлёв согласился и приобрёл "компоненты, необходимые для изготовления самодельного зажигательного устройства, которые хранил в арендуемой квартире". Журавлёв также сфотографировал и снял здание полиции на видео, сделал скриншоты карт и отправил их "неустановленному лицу из ГУР Украины". После этого петербуржца задержала ФСБ России.

В суде сообщили, что Журавлёв "активно способствовал расследованию преступления". Первые два года своего заключения он проведёт в тюрьме.

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