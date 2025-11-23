Певицу Диану Логинову после третьего ареста вновь не отпустили

В Санкт-Петербурге певицу уличной группы "Стоптайм" Диану Логинову, известную как Наоко, вновь не отпустили на свободу после истечения срока её третьего подряд административного ареста. Её вывезли из спецприёмника на автомобиле полиции. Об этом сообщает петербургское издание "Бумага".

Оно отмечает, что Логинову вывезли на том же автомобиле, на котором из спецприемника в Луге вывозили гитариста группы Александра Орлова после его первого ареста. Орлов также не вышел на свободу, хотя срок его ареста истекал также в воскресенье. Его местонахождение также не известно.

Музыканты отбыли три административных ареста по 13 суток каждый по обвинению в организации массовых скоплений граждан, повлекших нарушения порядка - в связи с уличными концертами. Известно, что в отношении Логиновой также были составлены не менее двух протоколов по статье о так называемой дискредитации армии в связи с текстами произведений, которые она исполняла - среди них в частности песни NoizeMC и Монеточки с критикой войны в Украине и Владимира Путина. По одному из протоколов её ранее оштрафовали на 30 тысяч рублей, статья предусматривает и возможность административного ареста. В перспективе два административных дела могут стать основанием для уголовного дела по той же статье.

Ранее стало известно, что в Перми из спецприемника освободили Екатерину Осташеву, которая организовала уличный концерт в поддержку Stoptime. Она отбыла под арестом сначала семь суток по статье "отказ от освидетельствования на наркотическое опьянение", а затем 14 суток по статье о неповиновении полиции.