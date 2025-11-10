Певицу Диану Логинову вновь не отпустили на свободу после ареста

Вокалистку уличной группы "Стоптайм" Диану Логинову (Наоко) утром 10 ноября не отпустили на свободу после истечения срока её второго подряд административного ареста. На выходе из спецприёмника в Петербурге, где она отбывала 13 суток ареста, её задержали и повезли в отдел полиции, сообщил проект "Слово защите".

Накануне из спецприёмника в отдел полиции привезли также гитариста "Стоптайм", жениха Логиновой Александра Орлова. Как сообщает "Ротонда", в отношении Логиновой и Орлова составлен ещё один, третий по счёту, протокол о несогласованном пребывании людей в общественном месте - в связи с уличным концертом на Сенной площади. Музыкантам вновь грозит административный арест.

Третьего участника группы, барабанщика Владислава Леонтьева, утром в понедельник отпустили после истечения срока его второго ареста.

Все трое музыкантов были впервые арестованы в середине октября по статье об организации массового пребывания людей в общественном месте, повлекшем нарушение порядка. Впоследствии по той же статье им назначили новый арест.

Российские власти нередко используют так называемые карусельные аресты как форму оказания давления на людей по политическим мотивам. В ряде случаев после серии административных арестов возбуждались уголовные дела, и арестованные уже не выходили на свободу.

Накануне петербургские СМИ сообщили, что в суд поступил также протокол в отношении Наоко о так называемой дискредитации армии. Ранее сообщалось, что в отношении певицы составлены два таких протокола. По этому обвинению ей также может грозить административный арест. Когда суд рассмотрит протокол, пока не сообщалось. "Ротонда" выяснила, что этот протокол составлен за исполнение группой "Стоптайм" песни "Кооператив Лебединое озеро" рэпера Noize MC, объявленного в России "иностранным агентом". В протоколе говорится, что песня, в тексте которой есть критика власти Владимира Путина, носит "пацифистский характер" и написана "иноагентом", который "негативно высказывался" о специальной военной операции, то есть войне в Украине.