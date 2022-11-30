Певца Левченко приговорили к трём годам за поддержку Украины

Суд в Красногорске Московской области приговорил к трём годам колонии певца Игоря Левченко. Он признан виновным в возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия. Видео в поддержку Украины и с осуждением действий российских войск певец опубликовал в инстаграме 24 февраля, в день начала российского вторжения в Украину.

25-летний Левченко - украинец по национальности и рождению, он родился в Донецке. Жил в Подмосковье, где, помимо карьеры певца, преподавал вокал и сольфеджио в музыкальной школе. Исполнял как мировые хиты, так и произведения российской и украинской эстрады. Вскоре после публикации в инстаграме, в середине марта Левченко был арестован и отправлен в СИЗО.

Приговор Левченко был вынесен ещё летом, однако известно о нём стало только сегодня - сообщает "Медиазона". Певец подавал апелляцию, но суд апелляционной инстанции в конце августа оставил приговор без изменений.