Певца Левченко приговорили к трём годам за поддержку Украины

Суд в Красногорске Московской области приговорил к трём годам колонии певца Игоря Левченко. Он признан виновным в возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия. Видео в поддержку Украины и с осуждением действий российских войск певец опубликовал в инстаграме 24 февраля, в день начала российского вторжения в Украину.
25-летний Левченко - украинец по национальности и рождению, он родился в Донецке. Жил в Подмосковье, где, помимо карьеры певца, преподавал вокал и сольфеджио в музыкальной школе. Исполнял как мировые хиты, так и произведения российской и украинской эстрады. Вскоре после публикации в инстаграме, в середине марта Левченко был арестован и отправлен в СИЗО.
Приговор Левченко был вынесен ещё летом, однако известно о нём стало только сегодня - сообщает "Медиазона". Певец подавал апелляцию, но суд апелляционной инстанции в конце августа оставил приговор без изменений.
- 4 марта, после начала военного вторжения в Украину, президент России Владимир Путин подписал новый закон о так называемых фейках и дискредитации российской армии. Он устанавливает административную и уголовную ответственность за высказывания о войне, отличающиеся от официальной позиции российских властей. Кроме того, гражданских активистов и просто не одобряющих российскую политику часто судят по другим административным и уголовным статьям, таким как хулиганство, возбуждение ненависти и экстремизм.
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