Верхотурский районный суд Свердловской области вынес приговор иеромонаху неканонической православной церкви Никандру (Евгению Пинчуку) по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии. 51-летний священник приговорён к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщило издание 66.ru.

Обвинение запрашивало для него реальный срок в колонии; Поводом для возбуждения дела стали его посты во "ВКонтакте". В них он высказывался против войны в Украине, критиковал руководство РПЦ и России. Сейчас все записи на его странице удалены. "Новой газете. Европа" иеромонах рассказал, что следствие планировало обвинить его ещё в разжигании чувств верующих, но экспертиза не нашла этого в его записях.

Ранее священник уже был приговорён к принудительным работам за неуплату штрафа о дискредитации армии. В интервью "Новой газете.Европа" он отметил, что несмотря на украинскую фамилию считает себя русским, но Украина в военном конфликте, — несомненно, пострадавшая сторона, которая имеет моральное право на защиту своей территории.