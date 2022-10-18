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В Свердловской области священника осудили за повторную дискредитацию армии

Верхотурский районный суд Свердловской области вынес приговор иеромонаху неканонической православной церкви Никандру (Евгению Пинчуку) по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии. 51-летний священник приговорён к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщило издание 66.ru.

Обвинение запрашивало для него реальный срок в колонии; Поводом для возбуждения дела стали его посты во "ВКонтакте". В них он высказывался против войны в Украине, критиковал руководство РПЦ и России. Сейчас все записи на его странице удалены. "Новой газете. Европа" иеромонах рассказал, что следствие планировало обвинить его ещё в разжигании чувств верующих, но экспертиза не нашла этого в его записях.

Ранее священник уже был приговорён к принудительным работам за неуплату штрафа о дискредитации армии. В интервью "Новой газете.Европа" он отметил, что несмотря на украинскую фамилию считает себя русским, но Украина в военном конфликте, — несомненно, пострадавшая сторона, которая имеет моральное право на защиту своей территории.

  • Никандр — священник Русской православной церкви заграницей под юрисдикцией митрополита Агафангела, она отделилась от РПЦЗ в 2007 году, когда та признала себя частью РПЦ Московского патриархата.
  • Статья о дискредитации в армии появилась в Уголовном кодексе сразу после вторжения России в Украину. Дискредитацией власти и суды считают практически любые сообщения о войне, критикующие Россию или упоминающие о жертвах среди мирного населения.

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