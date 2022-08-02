Преображенский районный суд в Москве оштрафовал писателя Виктора Шендеровича на 10 тысяч рублей по административной статье о неисполнении обязанности иностранного агента. Об этом сообщил в телеграме глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Шендерович обвинялся в том, что не указывал присвоенный ему государством статус иностранного агента в своём телеграм-канале. Он был внесён в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов в конце 2021 года.

В январе писатель сообщил, что уехал из России. Тем не менее он продолжает указывать свой иноагентсткий статус в большинстве записей в своих соцсетях.