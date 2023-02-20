Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Пивоваров нашёлся в помещении камерного типа ИК-7 в Сегеже

Андрей Пивоваров (архивное фото)

Политика Андрея Пивоварова, приговоренного к четырем годам колонии по обвинению в осуществлении деятельности "нежелательной организации" этапировали в исправительную колонию №7 в городе Сегежа в Карелии и сразу отправили в помещение камерного типа до конца апреля. Об этом "Новой газете Европа"сообщила бывшая глава избирательного штаба Пивоварова Татьяна Усманова.

По её словам, 24 января, когда Пивоваров оказался в колонии в Сегеже (печльно известной пытками заключённых), сотрудники исправительного учреждения выписали ему несколько нарушений и поместили в камеру со строгим режимом содержания. Какие именно нарушения вменили политику — неизвестно.

В помещении камерного типа заключённым запрещено свободно перемещаться по территории колонии. Они также лишены свиданий с родственниками.

Андрей Пивоваров находится в заключении почти два года. За это время у него было всего одно свидание с матерью на полтора часа и несколько звонков.

В конце декабря оппозиционера отправили по этапу. По данным Amnesty International, сначала Пивоварова этапировали в Воронеж, затем в Ярославль и только 18 января доставили в его родной город Санкт-Петербург. Согласно последнему письму Пивоварова от того же дня, его собирались переводить в исправительную колонию в Карелии. С тех пор о местонахождении Андрея Пивоварова ни семье, ни соратникам ничего не сообщали.

Матери Андрея Пивоварова удалось дозвониться до медицинской части ИК-7 в Сегеже. В телефонном разговоре сотрудники ФСИН признали, что политик находится там. Адвокат смогла попасть к нему на короткое свидание.

  • В июле прошлого года суд в Краснодаре приговорил бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным по уголовной статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации". Политик вину не признал. После проигрыша его апелляции в ноябре решение суда вступило в силу.
  • Правозащитный центр "Мемориал" признал Андрея Пивоварова политзаключённым.
  • В 2015 году первый в России осужденный за повторное нарушение правил проведения митинга Ильдар Дадин заявил о пытках в колонии №7 в Сегеже. Он рассказал, что «каждый приехавший туда проходил через пытки — подвешивание, избиение и опускание головой в унитаз». После этого против руководства колонии были возбуждены уголовные дела. В 2019 году бывшего начальника ИК-7 Сергея Коссиева приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за превышение полномочий.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG