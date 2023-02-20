Пивоваров нашёлся в помещении камерного типа ИК-7 в Сегеже

Политика Андрея Пивоварова, приговоренного к четырем годам колонии по обвинению в осуществлении деятельности "нежелательной организации" этапировали в исправительную колонию №7 в городе Сегежа в Карелии и сразу отправили в помещение камерного типа до конца апреля. Об этом "Новой газете Европа"сообщила бывшая глава избирательного штаба Пивоварова Татьяна Усманова.
По её словам, 24 января, когда Пивоваров оказался в колонии в Сегеже (печльно известной пытками заключённых), сотрудники исправительного учреждения выписали ему несколько нарушений и поместили в камеру со строгим режимом содержания. Какие именно нарушения вменили политику — неизвестно.
В помещении камерного типа заключённым запрещено свободно перемещаться по территории колонии. Они также лишены свиданий с родственниками.
Андрей Пивоваров находится в заключении почти два года. За это время у него было всего одно свидание с матерью на полтора часа и несколько звонков.
В конце декабря оппозиционера отправили по этапу. По данным Amnesty International, сначала Пивоварова этапировали в Воронеж, затем в Ярославль и только 18 января доставили в его родной город Санкт-Петербург. Согласно последнему письму Пивоварова от того же дня, его собирались переводить в исправительную колонию в Карелии. С тех пор о местонахождении Андрея Пивоварова ни семье, ни соратникам ничего не сообщали.
Матери Андрея Пивоварова удалось дозвониться до медицинской части ИК-7 в Сегеже. В телефонном разговоре сотрудники ФСИН признали, что политик находится там. Адвокат смогла попасть к нему на короткое свидание.
- В июле прошлого года суд в Краснодаре приговорил бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным по уголовной статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации". Политик вину не признал. После проигрыша его апелляции в ноябре решение суда вступило в силу.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Андрея Пивоварова политзаключённым.
- В 2015 году первый в России осужденный за повторное нарушение правил проведения митинга Ильдар Дадин заявил о пытках в колонии №7 в Сегеже. Он рассказал, что «каждый приехавший туда проходил через пытки — подвешивание, избиение и опускание головой в унитаз». После этого против руководства колонии были возбуждены уголовные дела. В 2019 году бывшего начальника ИК-7 Сергея Коссиева приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за превышение полномочий.
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