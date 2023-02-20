Пивоваров нашёлся в помещении камерного типа ИК-7 в Сегеже

Политика Андрея Пивоварова, приговоренного к четырем годам колонии по обвинению в осуществлении деятельности "нежелательной организации" этапировали в исправительную колонию №7 в городе Сегежа в Карелии и сразу отправили в помещение камерного типа до конца апреля. Об этом "Новой газете Европа"сообщила бывшая глава избирательного штаба Пивоварова Татьяна Усманова.

По её словам, 24 января, когда Пивоваров оказался в колонии в Сегеже (печльно известной пытками заключённых), сотрудники исправительного учреждения выписали ему несколько нарушений и поместили в камеру со строгим режимом содержания. Какие именно нарушения вменили политику — неизвестно.

В помещении камерного типа заключённым запрещено свободно перемещаться по территории колонии. Они также лишены свиданий с родственниками.

Андрей Пивоваров находится в заключении почти два года. За это время у него было всего одно свидание с матерью на полтора часа и несколько звонков.

В конце декабря оппозиционера отправили по этапу. По данным Amnesty International, сначала Пивоварова этапировали в Воронеж, затем в Ярославль и только 18 января доставили в его родной город Санкт-Петербург. Согласно последнему письму Пивоварова от того же дня, его собирались переводить в исправительную колонию в Карелии. С тех пор о местонахождении Андрея Пивоварова ни семье, ни соратникам ничего не сообщали.

Матери Андрея Пивоварова удалось дозвониться до медицинской части ИК-7 в Сегеже. В телефонном разговоре сотрудники ФСИН признали, что политик находится там. Адвокат смогла попасть к нему на короткое свидание.