План на 10 тысяч "Линз". В Германии собирают украинские БПЛА

Украинские беспилотники теперь производят в Германии. В Баварии запустилось первое совместное немецко-украинское производство БПЛА "Линза". Первая партия таких дронов была готова к отправке в Украину уже на минувшей неделе.

Это уже успело вызвать резкую реакцию российской пропаганды.

"Этот дрон может летать на расстояние в 15–20 километров и брать на борт до трех килограммов полезной нагрузки", – рассказывает руководитель совместного немецко-украинского предприятия по выпуску БПЛА. "Линза" – полностью украинская разработка, пользующаяся высоким спросом у украинских военных на фронте.

"Важно, что он возвращается. А рекордсмены совершают сотни возвращений назад", – рассказывает 40-летний киевлянин, руководитель производства на первом совместном немецко-украинском предприятии по выпуску БПЛА. (Из соображений безопасности мы не показываем лица сотрудников). "Это наши рабочие лошадки, которые спасают жизнь одних, а другим, российским военным, не спасают", – продолжает он.

С конца 1990-х он увлекался авиамоделированием. На момент полномасштабного вторжения жил и работал в Германии, тогда и понадобились его опыт и навыки. "Очень быстро начали делать бомберы, которые летали километров на пятнадцать и переносили пять килограммов полезной нагрузки. Буквально в первые месяцы мы сделали около 100 штук. Я это координировал отсюда", – продолжает он.

Украинская "Линза" собирается в цеху, который несколько недель назад торжественно открыли президент Украины и министр обороны Германии. На производстве работает команда из 60 человек – в планах увеличить штат до 200. Большинство сотрудников – украинские беженцы.

"Мы нанимаем мотивированных людей, которым не нужно объяснять, зачем это. Мотивация – это первое, что нам нужно. Если человек не знает или не умеет – мы можем его научить, показать", – объясняет руководитель производства на первом совместном немецко-украинском предприятии по выпуску БПЛА.

"Главная часть, я считаю, – это "сброс". Он крепится внизу дрона", – показывает сотрудница фабрики, 35-летняя Анастасия, инженер-механик из Запорожья. До полномасштабной войны она работала в IT. "В Запорожье с самого начала у нас были отключения электричества, постоянные обстрелы. Поэтому ситуация была такая: либо уезжаешь, либо увольняешься. Я уволилась, и мы начали волонтерить, помогать. Два года я пыталась как-то балансировать между волонтерством и подработками. Но потом поняла, что нужно работать полноценно с утра до вечера. И переехала в Германию", – говорит Анастасия.

После работы в супермаркете и на фабрике очков Анастасия устроилась на производство дронов. Сейчас у нее под руководством шесть человек. "В моей команде сейчас много людей с востока Украины – беженцы, которые уехали. Очень хорошо, что мы все здесь собрались и работаем ради одной цели. Для меня это больше, чем работа, поэтому я уже третью неделю работаю и по субботам. Но у нас есть цель – освободить нашу страну от захватчиков", – продолжает Анастасия.

Это производство – результат сотрудничества двух компаний: немецкой Quantum Systems, выпускающей разведывательный дрон Vector, и украинского производителя роботизированных систем Frontline Robotics. Оно первым получило право производить украинские дроны за пределами Украины.

"Мир сейчас осознает, что Украина уже может что-то отдавать взамен, – говорит управляющий директор Quantum Frontline Industries Матис Лена. – Украинские технологии беспилотных систем – лучшие в мире. И они показывают, что дело не только в отдельных возможностях: полагаться только на искусственный интеллект недостаточно. Нужно также демонстрировать, что ты способен в больших масштабах эффективно противодействовать, как это уже показывает противник. Сейчас он запускает большие рои дронов и пытается истощить украинские войска всеми средствами, даже если они не такие технологичные".

Сначала "Линзу" испытывают в специальной тестовой лаборатории. Позже украинские специалисты тестируют системы на открытом пространстве. Все дроны, которые будут производиться на этом предприятии, предназначены для ВСУ. В планах компаний собрать и отправить в Украину 10 тысяч беспилотников в течение 2026 года.

Начало такого сотрудничества уже вызвало бурную реакцию в российских медиа. "Дроны, которые будут убивать мирное население, будут нести на себе не только украинский, но и немецкий флаг", – заявлял в своей программе пропагандист Владимир Соловьев.