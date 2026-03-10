Серебряная пуля. Станут ли лазеры панацеей против дронов

2 марта в соцсетях были опубликованы любительские кадры: на видео видно как ракеты вскоре после пуска взрываются в ночном небе. Утверждается, что в ролике показано первое боевое применение перспективной израильской системы ПВО в Ливане.

С декабря 2025 года израильские военные действительно развернули новейшую лазерную систему Iron Beam, предназначенную для противодействия "различным воздушным угрозам", с которыми сталкивается Израиль, но подтверждений тому, что в опубликованном в соцсетях ролике показана именно ее работа, нет.

Такие системы разрабатываются и в Украине, которая сталкивается с почти ежедневными массированными ударами недорогих российских дронов-камикадзе.

Нельзя использовать ракету стоимостью миллион долларов против дрона за 500 долларов

"Проблема экономики средств противовоздушной обороны сейчас стоит очень остро, – сказал Радио Свобода эксперт по лазерному оружию из США Джаред Келлер, который выпускает информационный бюллетень о новой технологии. – Нельзя использовать ракету стоимостью миллион долларов против дрона за 500 долларов. В этом просто нет рационального смысла".

С момента первого уничтожения беспилотного летательного аппарата лазером в США в 1973 году предпринималось несколько попыток создать лазерное оружие, однако до недавнего времени технология оставалась экспериментальной.

По словам Келлера, нынешний толчок к разработке лазерного оружия во многом обусловлен развитием дешёвых беспилотников, таких как "Герани", которые Россия использует против Украины. "Теперь появляется стимул для более дешёвых средств противодействия, что делает лазеры всё более привлекательными", – сказал он.

Так предлагают ли лазерные оружейные системы, стоимость выстрела которых составляет всего несколько долларов, решение проблемы дронов-камикадзе? Единого мнения у экспертов по этому поводу нет.

Андреас Швер, генеральный директор австралийской компании Electro Optical Systems, которая недавно получила контракт на 85 миллионов долларов на производство лазерного оружия для Нидерландов, считает, что лазерное оружие потенциально может эффективно защищать города в Украине, которые подвергаются массированным атакам дронов.

"Высокоэнергетические лазерные оружейные системы особенно хорошо подходят для борьбы с [атаками дронов-камикадзе], потому что они могут очень быстро и многократно поражать цели. Боеприпасом для лазера является электрическая энергия, а не ракеты или патроны". По словам Швера, это устраняет необходимость перезарядки "и позволяет системе оставаться активной непрерывно".

Многочисленные ограничения

Однако вне индустрии наблюдатели указывают на многочисленные ограничения нынешнего лазерного оружия, из-за которых, вероятно, оно станет лишь одним из многих элементов будущих систем противовоздушной обороны.

Келлер указывает на "время воздействия" как на основное ограничение лазерного оружия. Высокомощные лазерные системы работают, прожигая цель – например, корпус дрона или оболочку ракеты – чтобы вызвать аэродинамический или системный отказ либо взрыв. Но для этого требуется время и исключительная точность.

Так же как увеличительное стекло, фокусирующее солнечный свет, требует нескольких секунд, чтобы прожечь бумагу, высокоэнергетическим лазерным лучам также требуется некоторое время для воздействия на цель, которое может варьироваться в зависимости от материала цели, её движения и расстояния.

"В отличие от ракетной установки, которая может одновременно запускать несколько ракет-перехватчиков, лазер должен захватить цель и направлять луч на одно и то же место на ее поверхности, – сказал Келлер Радио Свобода, – и только затем можно захватывать новую цель".

Мощность лазеров может резко снижаться из-за дождя, тумана или пыли в атмосфере. Исследование 2014 года показало, что при умеренном дожде лазеру требовалось около 30 секунд воздействия, чтобы повредить цель на расстоянии одного километра от оружия. В ясный день для нанесения того же ущерба требовалось всего три секунды.

Производители подчёркивают отсутствие у лазеров риска сопутствующего ущерба, в отличие от, например, ракетных средств противовоздушной обороны, которые могут отклониться от курса нанести ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Но и лазеры также создают неочевидные риски для гражданского населения. Так, 10 февраля 2026 года воздушное пространство над Эль-Пасо, штат Техас, было внезапно закрыто после того, как пограничная служба США применила лазерное оружие против воздушного объекта, который предположительно оказался праздничным воздушным шаром. Для того, чтобы это оружие могло быть безопасно применено, авиационным властям США пришлось остановить авиационное движение в этом районе на 8 часов, что привело и к неудобству пассажиров и к значительным экономическим издержкам.

Джейми Джейкоб, профессор аэрокосмической инженерии в Университете штата Оклахома, считает, что появление лазерного оружия на современном поле боя, вероятно, спровоцирует эволюцию конструкции ударных дронов. Например, на корпус БПЛА будет наноситься отражающее покрытие или их траектория будет изменена так, чтобы затруднить фиксацию лазерного луча на одной точке.

"В конечном счёте это всё игра в кошки-мышки. Как только появляется эффективная защита от угрозы, которая существенно или полностью её нейтрализует, появляется и новый вариант угрозы. Такова природа современной войны", – сказал Джейкоб.

Лазерное оружие в Украине и России

В конце 2024 года Вадим Сухаревский, первый командующий Силами беспилотных систем ВСУ заявил , что Украина создала собственное лазерное оружие – систему "Тризуб" ("Трезубец").

"Сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть [боевой] лазер. Мы уже на высоте больше двух километров этим лазером можем сбивать самолеты", – сказал Сухаревский, выступая на конференции, посвященной перспективам сотрудничества европейской и украинской военной промышленности.

Дополнительных характеристик украинский командующий тогда не привел, но и упомянутая им эффективная дальность в два километра ставила "Трезубец" выше, чем, например, британская лазерная система DragonFire (дальность до километра), но ниже израильского Iron Beam (до трех километров).

В апреле 2025 года было опубликовано видео испытания системы: судя по кадрам, она была способна успешно поражать статичную наземную цель в хорошую погоду, при этом для наведения на летящий беспилотник оператор системы пользовался джойстиком – и момент поражения дрона показан не был. Год спустя американский журналист Саймон Шустер в статье в издании The Atlantic также рассказал о разработанном в Украине лазерном оружии.

"Это оружие легко помещается в багажник автомобиля. Оно не издает никакого звука и не излучает света, даже того знакомого из фильмов красного луча. Когда на днях команда украинских солдат и инженеров показала мне свой прототип, он показался мне достаточно простым в использовании. Почти слишком простым", – написал Шустер о лазерной системе, которая, по его данным, носит название Sunray и была разработана всего за два года. Являются ли Sunray и "Трезубец" одной системой или параллельными разработками – неизвестно.

Если бы лазерные системы были массовыми, можно было бы смириться с тем, что они плохие

К началу 2026 года украинское лазерное оружие так и не стало, в отличие от дронов-перехватчиков, элементом украинской ПВО. Эксперты, опрошенные украинским изданием Liga.net в начале марта, приводят те же причины, о которых говорили собеседники Радио Свобода: это погодные факторы и требования к точному наведению. Военный эксперт и военнослужащий Сил беспилотных систем ВСУ Иван Киричевский назвал новую технологию "сырой". "Если бы лазерные системы были массовыми, можно было бы смириться с тем, что они плохие. Как с тем, что наши мобильные огневые группы пользуются пулеметами "Максим". Да, они плохие, но стреляют. К сожалению, с лазерами так не будет", – сказал Киричевский изданию Liga.net .

При этом у лазерных систем могут найтись применения за пределами классической ПВО – и более эффективные. 10 марта украинские военные опубликовали в соцсетях видео, на котором, как утверждается, оборудованный лазерным источником украинский БПЛА засвечивает кабели российского оптоволоконного дрона–"ждуна" (беспилотника, находящегося в засаде), что приводит к его отключению. Эффективность этого подхода пока не подтверждена.

Россия, унаследовавшая многие советские военные разработки, в том числе на основе лазеров, также разрабатывает собственные лазерные системы – и как средства ПВО, в том числе противодроновой, так и для атаки по спутникам.

О том, что лазерные комплексы уже поступают на вооружение российской армии, еще в 2018 году заявил Владимир Путин. Комплекс, который в результате народного голосования получил название "Пересвет", способен, если верить заявлениям российских официальных лиц, "ослеплять" даже космические аппараты на дальности до 1500 километров. Газета "Коммерсант" писала , что "Пересвет" был испытан в 2020 году в Сирии для поражения беспилотников, но надежных данных о применении системы и ее эффективности нет.

В мае 2022 года вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил , что на войне в Украине применен еще один российский лазерный комплекс "Задира", якобы способный уничтожать беспилотники на расстоянии в 5 километров. Это сообщение министра так и осталось единственным свидетельством о реальном применении "Задиры". В 2025 году в России была представлена и мобильная лазерная установка ближнего радиуса действия для поражения FPV-дронов в полевых условиях – "Посох". В ноябре прошлого года сообщалось об очередных успешных испытаниях "Посоха", но о его реальном внедрении в российских войсках до сих пор ничего не известно. Аналогичная ситуация и с другими перспективными лазерными системами, о которых писала российская пресса – это "Рать", "Лучезар", "Слепыш" и другие.