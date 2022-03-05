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Платежная система PayPal приостановила работу в России

Платежная компания PayPal Holdings Inc приостановила работу сервиса в России, сообщает Reuters со ссылкой на президента компании Дэна Шульмана.

Он заявил, что компания поддерживает международное сообщество в осуждении "российской военной агрессии в Украине". Отмечается, что некоторое время сервис будет доступен, чтобы пользователи могли снять деньги со своих счетов. 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из России.

  • 4 марта корпорация Microsoft Corp объявила о приостановке продаж новых продуктов и услуг в России из-за эскалации российско-украинского конфликта.
  • Связи с Россией разорвали уже многие западные компании, включая Apple, Oracle, Dell Technologies, нефтяную Exxon Mobile, авиастроительные Boeing и Airbus, производителя спортивной одежды и обуви Nike, Walt Disney.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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