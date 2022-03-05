Платежная система PayPal приостановила работу в России

Платежная компания PayPal Holdings Inc приостановила работу сервиса в России, сообщает Reuters со ссылкой на президента компании Дэна Шульмана.

Он заявил, что компания поддерживает международное сообщество в осуждении "российской военной агрессии в Украине". Отмечается, что некоторое время сервис будет доступен, чтобы пользователи могли снять деньги со своих счетов. 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из России.