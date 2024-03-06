Пленный морпех ВСУ приговорён в России к 20 годам по делу о пытках

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего Дмитрия Евгана. Как сообщает "Медиазона", суд признал морпеха виновным по четырём статьям российского Уголовного кодекса: жестокое обращение с военнопленными, покушение на убийство, обучение террористической деятельности и насильственный захват власти.

Дмитрий Евган служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. В боях за Мариуполь он лишился руки и попал в плен при сдаче "Азовстали".

По версии следствия, во время службы в морской пехоте ВСУ в апреле 2022 года Евган в числе других своих сослуживцев издевался над захваченным в плен прапорщиком так называемой народной милиции самопровозглашённой ДНР Виктором Лупацием и нанёс ему не менее девяти ножевых ранений. После этого Евган попал в плен к российским военным, в его отношении было возбуждено уголовное дело. Лупаций подавать иск против Евгана не стал.

В суде Евган не отрицал, что ранил Лупация штык-ножом и принес извинения выжившему Лупацию. Подсудимый отверг обвинения в обучении терроризму. По словам Евгана, он проходил обучение на полигонах. "Я должен был защищать свою страну, но не являюсь никаким террористом", – сказал он.

Сторона обвинения запрашивала для Евгана 24 года колонии. Адвокат Мария Эйсмонт просила суд принять во внимание то, что потерпевший Лупаций не имеет претензий к Евгану, а также раскаяние подсудимого. "Евган бы не совершил покушение на убийство человека в мирной жизни, а воспитывал бы дома дочь", – сказала Эйсмонт.

По делу о пытках Лупация суд в оккупированной Донецкой области в конце прошлого года вынес приговор семи украинским морским пехотинцам. Они получили сроки от 16 до 22 лет колонии.

Дело Евгана, которое вызвало резонанс, в том числе после демонстрации очной ставки с Лупацием на центральных телеканалах, было выделено в отдельное производство и передано в Москву.

По словам очевидцев, сдавшихся в плен украинских военных часто подвергают пыткам, добиваясь признательных показаний.