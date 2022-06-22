Площадь у посольства США в Москве назвали в честь "ДНР"

Мэрия Москвы объявила об официальной смене адреса посольства США в России после того, как площадь около представительства было решено назвать "площадью Донецкой Народной Республики".

"Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9. Старые адреса объектов аннулировали", – говорится в сообщении мэрии.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили переименовать территорию возле посольства США, голосование проходило на платформе "Активный гражданин". Среди вариантов названия площади были "Площадь защитников Донбасса", "Площадь Донецкой Народной Республики" и "Площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича".

"Медиазона" со ссылкой на источники в московских предприятиях сообщала, что работников бюджетных организаций в сфере ЖКХ обязали голосовать за вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". По подсчетам мэрии Москвы, в итоге за этот вариант проголосовали почти 45% участников опроса.