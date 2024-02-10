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"Положиться можно только на детей". Мария Воронцова на пути в Кремль? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, Мария Воронцова. Коллаж
Владимир Путин, Мария Воронцова. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги шестой недели 2024 года

О чем Богдан Хмельницкий написал Путину? Президент России дал большое интервью американскому журналисту, стороннику республиканской партии США и Дональда Трампа.

"Большой секс" уходит из России. Никаких эротических вечеринок в Москве. Россия окончательно переходит на военный образ жизни? Появится ли в стране полиция нравов?

Зеленский без Залужного. Что послужило причиной отставки популярного генерала? Что ждет Украину на фронте? Пойдет ли в большую политику экс-командующий ВСУ?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с украинским политологом Владимиром Фесенко, юристом Марком Фейгиным (признан властями РФ "иностранным агентом"), публицистом и автором телеграм-канала "На Zzzzzападном фронте без перемен" Иваном Филипповым, бывшим главой "Яндекс.Украина" Сергеем Петренко и ведущим подкаста о сексе "правило 34" Николаем Чумаковым.

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