"Беременные рейсы". Кого пугает гонка россиян за паспортами Аргентины

Аргентину, одну из самых далеких стран от России, в последний год вдруг наводнили многие тысячи россиян. Некоторые эмигрируют сюда навсегда, но большинство прилетает лишь ненадолго, чтобы с помощью ряда ухищрений быстро обзавестись местным гражданством. В первую очередь это относится к огромному количеству беременных женщин из России, рожающих здесь ребенка и таким образом получающих вид на жительство, а потом и паспорт. Немаловажно и то, что аргентинское правительство и президент Альберто Фернандес пока занимают показательно нейтральную позицию в отношении российского вторжения в Украину, при этом вполне дружески общаясь с Владимиром Путиным и высшими российскими чиновниками – хотя в Буэнос-Айресе и других городах страны проходят массовые манифестации против войны и в поддержку Киева.

Между Аргентиной и РФ действует безвизовый режим. Согласно законам Аргентины, ребенок, родившийся на территории этой страны, автоматически получает гражданство "по праву почвы", а его родители могут получить вид на жительство и после этого сразу также подать на гражданство. По последним подсчетам, в 2023 году количество только официально переехавших в Аргентину граждан России может дойти до 10 тысяч. Представители российского посольства в Буэнос-Айресе утверждают, что в прошлом, 2022 году в эту страну переехали не менее 2500 россиян. На самом деле, возможно, их много больше – поток растет каждый день.

Основное внимание СМИ и чиновников привлекает то, что после начала войны в Украине в Буэнос-Айрес стали прилетать тысячи беременных россиянок. При этом очень многие российские семьи, у которых в Аргентине родился ребенок, задерживаются здесь крайне ненадолго. Рожают россиянки в Аргентине как в платных, так и в бесплатных больницах, где по закону оказывают медицинскую помощь всем, включая иностранцев. Воспользовавшись всеми благами местной медицины и оформив нужные документы, они быстро покидают страну – что вызывает все большее раздражение властей и общества.

Министерство внутренней безопасности США 14 февраля выразило глубокую озабоченность по поводу неожиданного въезда в Аргентину "более 5 тысяч россиян", большинство которых, по информации Вашингтона, составляют беременные женщины, а также их партнеры-мужчины, заявляющие, что они являются будущими отцами детей, которые должны родиться. США совместно с властями Аргентины готовы инициировать международное расследование этого неожиданного "феномена".

Тревогу Вашингтона, как следует из заявлений американских официальных лиц, вызывают истинные мотивы этих россиян. Их обоснованно подозревают в желании не эмигрировать, и тем более сбежать от властей РФ по политическим и иным мотивам, а лишь в стремлении обзавестись вторым гражданством, в данном случае этого латиноамериканского государства. Паспорт Аргентины, по "индексу привлекательности" занимающий 19-е место в мире, позволяет россиянам передвигаться по миру гораздо комфортнее, чем с загранпаспортом своей родины. "Не говоря уже о контексте войны в Украине, и позиции, которую занимают эти россияне в отношении российского вторжения", – подчеркнул один из высокопоставленных чиновников Министерства внутренней безопасности США.

Аргентинская миграционная служба в середине февраля начала приостанавливать и отменять действие видов на жительство у некоторых россиян, которые получили их через рождение ребенка, но не остались жить в стране. Как сообщила директор национальной миграционной службы Флоренсия Кариньяно, речь идет о случаях, когда человек "провел месяц в Аргентине и больше никогда сюда не приезжал".

На днях в аэропорту Буэнос-Айреса сотрудники миграционной службы не пустили в страну нескольких беременных россиянок. Телеграм-канал "Аргентина на русском" сообщил, что им отказывают во въезде по причине "ложного туризма" и что власти считают, что их реальные цели пребывания в Аргентине не соответствуют заявленным. Однако по решению суда потом большинство их все же впустили в страну.

О сложившейся ситуации, об эмиграции и жизни русскоязычной диаспоры Аргентины и о том, как аргентинское правительство и рядовые аргентинцы относятся к России, Украине и к далекой для них российско-украинской войне, Радио Свобода рассказывает Екатерина Базанова, много лет живущая в Буэнос-Айресе корреспондентка телеканала "Настоящее Время":

– Объяснение феномена "беременных россиянок" – довольно легкое. У граждан РФ осталось мало мест, где им рады. В США, куда многие хотят, попасть очень трудно, в Евросоюз, куда хотят еще чаще, практически невозможно. Поэтому приходится искать что-то еще. А у Аргентины есть несколько очень сильных козырей. Во-первых, это, наверное, единственная страна в мире, в которой после рождения ребенка не только он сам получает гражданство, но и его родители, согласно местной Конституции. Приезжает российская семья, мать рожает, и ребенку моментально выдают, обычно еще в госпитале, его аргентинские документы. А потом родители подают сначала на ПМЖ (разрешение приходит через два-три месяца), и сразу после этого на гражданство, они имеют такое право по аргентинским законам.

Процедура обычного получения гражданства Аргентины обычно длится где-то полтора-два года, но по факту рождению ребенка – это "зеленый коридор"

Процедура обычного получения гражданства Аргентины обычно длится где-то полтора-два года, но по факту рождению ребенка – это "зеленый коридор". Все остальные смертные, кто по учебе, по браку, по чему-то еще, – гражданство делают намного дольше. А вот по ребенку – это самый быстрый путь. И это поняли россияне, переехавшие сюда раньше, – и начали этот вариант активно рекламировать. На самом деле поехать в Аргентину и родить ради паспорта – это все началось, я даже у местных врачей спрашивала, еще примерно в 2018–2019 годах, то есть еще до пандемии коронавируса. Но раньше приезжали 10, 15, 20 российских семей в год. Также с этими же целями, чтобы у ребенка уже было гражданство, и "если что-то случится, то мы отправляем документы аргентинскому адвокату и он доделывает наш паспорт". А аргентинский паспорт – суперпривлекательный, потому что с ним можно без визы въехать в 161 страну мира. Безвизовый въезд на территорию всех стран Евросоюза, аргентинцы имеют право там находиться, как туристы, 90 дней. Плюс к этому – аргентинцам намного легче, чем россиянам, всегда было получить визу в США.

Во-вторых, в Аргентине очень хорошее медицинское обслуживание, намного лучше, чем в России. Вы можете посмотреть любой рейтинг здравоохранения – Россия ближе к 60-й позиции, а Аргентина – это 26–27-я строка. Здесь, конечно, есть медицина как платная, так и бесплатная. В бесплатный госпиталь принимают абсолютно всех, любого иностранца. Россиянки также это для себя открыли. И если ранее они в основном прилетали рожать в платные клиники (но в здешних платных клиниках все равно цены ощутимо ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге), то теперь идет невероятный их поток в бесплатные госпитали. Я недавно встречалась с коллегами с аргентинского телевидения, и они достали информацию по одному из самых крупных госпиталей Буэнос-Айреса – так только в феврале, а сейчас еще середина месяца, только там уже 27 россиянок родили. За январь цифра – больше. Они вообще говорят, что, по данным за последний год, каждый пятый ребенок, рожденный в аргентинском госпитале, – это ребенок граждан РФ.

Кроме того, еще для россиян сейчас Аргентина очень удобна тем, что из-за того, что национальная валюта, аргентинское песо, в последние годы довольно сильно девальвировалась, российские граждане, с доходом на удаленке, могут себе позволить тут очень комфортную жизнь. То есть она намного дешевле, чем в Москве и в Петербурге. Абсолютно все россияне тут радуются тому, какая дешевая жизнь в Аргентине!

– Но ведь аргентинские власти начали приостанавливать и вообще отменять действие видов на жительство у россиян, которые получили их как раз через рождение ребенка, но не остались жить в стране?

– Да. Этот закон, о праве получения ПМЖ в Аргентине и гражданства, очень старый. Аргентина – страна, которая принимает иммигрантов всю свою историю, и в целом правила легализации здесь довольно легкие. Но иммигранты, которые приезжали в последние годы ранее, были в основном также латиноамериканцы – венесуэльцы, колумбийцы, перуанцы, боливийцы, парагвайцы. Их всегда интересует ПМЖ, они переезжают сюда, чтобы остаться, работать и жить. Но никогда ранее не было никакого ажиотажа вокруг аргентинского паспорта, потому что они были в этом не заинтересованы. Это все люди не того материального достатка, которым нужен был бы паспорт, чтобы путешествовать по миру, куда-то там иммигрировать-эмигрировать дальше, и так далее. Скандал из-за аргентинского гражданства сейчас спровоцировали исключительно россияне.

Россияне приезжают сюда не ради того, чтобы остаться, здесь жить, платить налоги и так далее, а лишь чтобы по-быстрому и ничего не платя родить ребенка

В чем, собственно, состоит основная претензия нашей миграционной службы и аргентинских властей? Они вообще всегда говорят: хотите к нам переезжать – переезжайте, хотите рожать – рожайте. Но всех бесит то, что россияне приезжают сюда не ради того, чтобы остаться, здесь жить, платить налоги и так далее, а лишь чтобы по-быстрому и ничего не платя родить ребенка, нанять адвоката и передать ему задачу по дальнейшему оформлению документов. А сами они, больше половины, либо возвращаются в Россию, либо улетают куда-то еще. То есть они просто приезжают в Аргентину как в страну, где просто и легко, без затрат получить паспорт. И аргентинский паспорт начинает из-за этого девальвироваться, чего все очень боятся и что всех возмущает. Аргентинцы говорят: "Ох, столько дипломатических усилий на протяжении лет – и вот мы имеем право ехать в Европу, в США. Но сейчас набегут русские, и для нас всех это право могут отменить". Это одна проблема.

Другая проблема, о которой сейчас говорят все больше и больше: что россиянки просто бесстыже эксплуатируют бесплатную аргентинскую медицину – то есть ту, на финансирование которой мы, те люди, которые живут здесь постоянно, платим налоги. Ладно бы они здесь оставались, и потом своими налогами и инвестициями, или чем-то еще компенсировали затраченные на них средства – нет, они бесплатно рожают, с качественным уходом и обслуживанием, быстренько отдают документы на оформление и куда-то уезжают.

– В Буэнос-Айресе вообще заметно, что в страну стали переезжать россияне? Они видны?

– Очень заметно! Здесь в основном русскоязычная диаспора состояла всегда из украинцев, тех, которые эмигрировали в 90-е годы и в начале 2000-х. Их мало было все равно, то есть не то что бы вы шли по Буэнос-Айресу и постоянно встречали русскоязычных, нет. Но теперь это именно так – куда бы ты ни пошел, на детскую площадку, в магазин, еще куда-то. Практически во всех жилых зданиях появились у знакомых русскоязычные соседи. И если раньше в целом русские были этакими экзотическими зверюшками, то теперь нет. Я сама в Аргентине живу девятый год, и мне раньше при знакомстве говорили всегда "Ого, ничего себе, ты настолько издалека!" А вот вчера я ездила в еще один госпиталь, как раз один из бесплатных – так там сидели и ждали медицинской консультации 15–20 русскоязычных дам. В госпиталях появились даже уже объявления на русском языке.

– И каков общий настрой, по вашим наблюдениям, всех этих приехавших? Особенно по отношению к российской власти и к вторжению в Украину? Ведь наверняка это совершенно разные люди. Политическая и гражданская позиция у них есть какая-нибудь, у большинства? Или в основном – классические богатые и аполитичные, занимающиеся своими делами, и которым до войны, Украины, Путина, или Навального, до репрессий на родине и так далее дела нет никакого? Воспользовались ситуацией, на халяву что-то приобрели и вернулись в Москву?

Никто не произносит слово "война". Лишь "известные события в феврале…". Им в России стало "некомфортно"

– Во-первых, есть среди них, безусловно, очень состоятельные люди, это первый типаж. Они нанимают так называемые "агентства по сопровождению родов", услуги которых стоят от 1500 до 30 тысяч долларов. Как в рекламе: "Мы вас встречаем в аэропорту, мы вам находим квартиру, мы вам подыскиваем госпиталь, вы рожаете, потом вы нам отдаете документы, мы делаем вам ПМЖ и гражданство". У них, по крайней мере, у тех, с кем мне удалось поговорить, позиция понятная. Во-первых, никто не произносит слово "война". Лишь "известные события в феврале…". Говорят: "Сейчас трудно отъехать куда-то стало, поэтому мы думаем вот про паспорт Аргентины, а потом с ним уже двинемся, конечно, куда-то в Европу или в США". Им в России стало "некомфортно".

Другая категория – это люди, которые действительно бегут от войны и власти. Одна из девушек, с которыми я разговаривала, выходила на антивоенные протесты в России уже беременной. Она была задержана в Москве на пикете на довольно большом сроке беременности, и административные дела заведены как на нее, так и на ее мужа. Они действительно приехали в Аргентину жить, и она родила здесь ребенка. В общем, есть российские люди с очень четкой антивоенной позицией, которые ее выражают в социальных сетях и вообще везде.

И третья группа, наверное, самая большая – обыкновенные рядовые россияне, которые пытаются решить какие-то свои бытовые проблемы. Они хотят попробовать пожить в Аргентине, потому что им в Москве, или в каком-то еще другом российском городе, тоже стало "некомфортно". Многие жены очень боятся, что мобилизуют мужа. Есть какая-то удаленная работа, и они решили: "окей, давай поедем, родим ребенка, мы там пока сможем остаться, а там посмотрим. Если все наладится, то вернемся в Россию, а если не наладится, ну… посмотрим". Для большинства их выбор именно Аргентины как страны для "релокации", как они говорят – не то что бы совсем не обдуманный, но они точно про эту страну ничего не знают, и никогда ей не интересовались. "Ну, вроде нашлось вот легкое, довольно благополучное место, куда можно переехать".

Они все предпочитают вообще никак не обсуждать войну в Украине, политику. Заняты лишь выяснениями: как, к примеру, и где найти какую-то смесь для ребенка, как врачи делают такой-то укол… Кстати, сейчас во всех госпиталях аргентинских начался и еще один большой скандал, спровоцированный россиянами. У нас в стране никогда раньше не было движения "антипрививочников", для Аргентины это совершенно новая история. Любой ребенок, который рождается тут в больницах, тут же получает три прививки – от, по-моему, туберкулеза, от гепатита А-В и еще от чего-то. Обычно все аргентинские матери к этому совершенно спокойно относятся. Так вот, каждая третья россиянка отказывается делать эти прививки, и устраивает бесконечные конфликты, я знаю, уже идет несколько судов. Ведь им это может грозить отказом в ПМЖ и далее в гражданстве, потому местные документы они делают, но им не дают, при отказе от прививок, врачебную выписку из госпиталя, где родился ребенок. И начинаются бесконечные истерики и претензии: мол, как и почему аргентинские врачи в бесплатном госпитале не уважают нашу позицию?

– Рядовых аргентинцев это, наверное, должно начинать все сильнее раздражать? Они могут склоняться к мысли, попросту говоря, что большое количество людей из России, появившихся у нас, способны скоро изгадить все, что можно?

В последние годы вообще все, что связано с россиянами, особенно в новостях – это что-то нехорошее

– Именно так. В последние годы вообще все, что связано с россиянами, особенно в новостях – это что-то нехорошее. Две темы больше всего, конечно, обсуждаются. Во-первых – что ими может быть девальвирован аргентинский паспорт. Потому что, естественно, обеспеченные аргентинцы, которые могут себе позволить летать и в Майами, и в Европу, совершенно не хотят, чтобы из-за русских им стало сильно тяжелее. Во-вторых само собой, далеко не все в восторге от наплыва русских беременных женщин именно в бесплатных госпиталях. Дамы, которые могут спокойно себе позволить трансатлантический перелет, аренду неплохой квартиры и несколько недель жизни в другой стране, при этом рожают в бесплатных госпиталях. Это ни у кого не вызывает симпатий.

– А какие уличные политические акции в Буэнос-Айресе после начала войны в Украине проводились? Я знаю, что да – но насколько масштабные?

– Прошло у нас несколько очень больших маршей в поддержку Украины. Первый состоялся 25 февраля 2022 года, и я на него ходила. Это была акция протеста около российского посольства, в основном пришли местные россияне. Было очень сильно, по эмоциям. А потом проводился действительно очень массовый проукраинский марш, где было много потомков старых украинских иммигрантов. Этнических украинцев в Аргентине весьма много, по информации посольства Украины, как минимум, полмиллиона человек – при общем населении страны в 46–47 миллионов. Плюс было много собственно аргентинцев – то есть любого другого происхождения – и много россиян, выступающих против войны. И спустя какое-то время состоялся еще один большой марш, в котором участвовали даже городские чиновники Буэнос-Айреса. Наш Обелиск, главный символ города, был подсвечен цветами украинского флага.

– А каково отношение массы рядовых аргентинцев к российско-украинской войне, очень для них далекой? Знают ли они о происходящем, обсуждают? В аргентинских СМИ эта тема заметна?

– В Аргентине общество вообще очень расколото, по многим внутренним и внешним политическим вопросам, это во-первых. Во-вторых, нельзя не принимать во внимание довольно большое влияние телеканала Russia Today Español на всю Латинскую Америку. И еще не забывайте: очень у многих латиноамериканцев существует этакая врожденная нелюбовь к США. Многим есть за что не любить Соединенные Штаты – но это чувство часто затмевает абсолютно любую логику.

Есть довольно большое влияние телеканала Russia Today Español на всю Латинскую Америку

Я часто разговариваю с аргентинскими знакомыми на эти темы и пытаюсь растолковать происходящее. А они в основном смотрят на все через одну призму: "вот, США опять провоцируют конфликт, вмешались в чужие дела, чтобы продавать оружие", и так далее. Когда начинаешь им объяснять: "Ребята, ну, хорошо, я не буду с вами спорить, США "плохие", ладно, не обсуждается. Но как можно нападать на другую страну? А если сейчас Аргентина нападает на соседний Уругвай, что вы почувствуете при этом?" – "Нет, ну, такое невозможно!" Им отвечаешь: "Слушайте, какое-то количество лет назад и мне тоже казалось, что это совершенно невозможно. А если к вам сюда сейчас, например, приплывут опять испанцы и скажут: "Это наша земля, это была наша колония, все, мы вас сейчас всех вас опять присоединим!" Они в ужасе. Вот когда им задаешь такие вопросы, какие-то параллельные схожие сравнения упоминаешь, которые ближе и понятнее им, тогда они начинают сомневаться.

По поводу присутствия украинской темы в СМИ: когда только началась война, новостей и обсуждения было очень много. Но со временем упоминаний становится меньше, потому что, естественно, для аргентинцев намного важнее инфляция, или что происходит в отношениях с США, с Бразилией и так далее. То есть про конфликт знают, но не могу сказать, что им прямо активно интересуются.

– Как я понял, работа российской государственной информационной машины в Аргентине сейчас заметна, и RT, и Sputnik Mundo вещают, хотя кое-где в странах Латинской Америки за год их работу как раз ограничили или вообще запретили. И тут нужно отдельно упомянуть позицию собственно аргентинского правительства. Потому что в прошлом декабре была заметная новость, суть которой можно изложить, наверное, коротко так: Россия и Аргентина подтвердили готовность укреплять стратегическое партнерство двух стран. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в прошлом году много общался с министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро, прилетал даже, по-моему, в Буэнос-Айрес. И Путин в декабре долго разговаривал с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Все звучало очень дружески. Лавров, например, назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами на членство в БРИКС и так далее, много вообще таких новостей.

– Скорее всего, то правительство, которое сейчас находится у власти здесь, судя по соцопросам, перестанет править уже в декабре этого года, после очередных выборов. У Аргентины есть заметный финансовый интерес к России, потому что свои экономические проблемы у нее очень большие – и любая крупная страна, готовая давать ей кредиты, безусловно, вызывает интерес. Плюс позиция "а мы для всех хорошие". Альберто Фернандес и в Европу ездит, и общается с Джо Байденом, и так далее. То есть Буэнос-Айрес дружески настроен ко всем, кто может одолжить ему какие-то деньги и пообещать инвестиции.

Когда началось вторжение в Украину, Фернандес сначала молчал. Но на него надавили местные политики, и были марши, был большой антивоенный митинг около президентского дворца Каса Росада с требованием, чтобы правительство осудило российскую агрессию. И в июне прошлого года, когда президент Аргентины прилетел на саммит "Большой семерки" в Германию, он там заявил, что считает эту войну "антиморальной", и вообще назвал войну войной. А аргентинская оппозиция, которая, скорее всего, придет к власти в конце этого года, в первую очередь правоцентристская партия "Республиканское предложение" – они как раз настроены сильно и открыто против Кремля. Поэтому в Аргентине нынешняя внешнеполитическая линия, что называется, явно "не на века". Какое правительство придет, такая позиция и будет. Скорее всего, она определится на официальном уровне уже к концу 2023 года.

– Как Россия и ее представители позиционируют себя в Аргентине и вообще в Латинской Америке – понятно. Играют на традиционном антиамериканизме, который вы упомянули, на традиционных левых и социалистических настроениях. Потому что не секрет – как ни парадоксально, для большинства латиноамериканцев нынешняя Россия и давно скончавшийся Советский Союз – это до сих пор как бы одно и то же. Особенно это касается и откровенно левых сил, и также ультраправых – они не видят разницы между бывшим Советским Союзом и тем, чем является в реальности сегодняшняя Россия. И отсюда такой вопрос: а как ведет себя в последний год российское посольство в Буэнос-Айресе? Особенно с учетом того, что мы помним историю 2016 года, дело о 400 килограммах кокаина, обнаруженных тогда в школе при российском посольстве.

– Дело о кокаине очень широко обсуждалось в аргентинских СМИ. Когда только все началось, на местных телеканалах шли целые многочасовые эфиры, а иногда и вообще весь эфирный день посвящался этой теме. История про "российскую наркомафию" – это было прямо на пике интереса. Сам суд по этому делу шел во время пандемии, поэтому за ним, конечно, следили, но уже не так пристально, коронавирус несколько отвлекал. Два человека, которые были здесь осуждены по этим обвинениям, уже вышли на свободу, в прошлом году еще. Поэтому для Аргентины это дело закончилось.

Как ведет себя посольство сейчас? Посольство Российской Федерации окружило себя баррикадами и заборами, начиная с 25 февраля, и постоянно вызывает полицию, как только видит у себя под окнами какого-то очередного манифестанта. Это случается часто, как только происходит новая массированная бомбежка Украины, или что-то уровня осады Мариуполя. Например, я видела, как минимум, один огромный баннер, установленный на нашей местной кольцевой дороге: "Молитесь за Мариуполь", со сложенными руками в цветах украинского флага и следами крови. Посольство РФ очень редко делает какие-то публичные заявления. Один раз, несколько месяцев назад, они попытались организовать сами акцию в поддержку России, состоящую из латиноамериканцев, и даже публиковали ее фотографии. Мы долго смеялись, потому что собрали они, наверное, меньше десяти человек, державших очень однотипные плакаты, "Поддерживаем Россию!", и так далее. И еще российское посольство ведет совершенно отвратительный Фейсбук, где публикует все заявления Лаврова, информацию вроде, я цитирую, "украинские нацисты в очередной раз расстреляли российских военнопленных".

Я, из-за разных судебных процессов, на которых мне здесь приходилось работать, знакома с консулом России, и периодически брала у него до 24 февраля 2022 года комментарии – так он, и другие функционеры российского посольства, прямо яростно за войну, начиная еще с той поры, когда масштабное российское вторжение в Украину даже еще и не началось. Полагаю, что они в восторге от происходящих событий. Но, конечно, их жизнь стала здесь несколько неудобной, потому что ограждения, постоянно приходится вызывать полицию, постоянно какие-то манифестанты. Им, естественно, весь забор расписали надписями "Убийцы!".

– Насколько все последние события, и в самой стране, и в мире, то есть пандемия, рост цен, война в Украине, скачки на мировых рынках и прочее, ударили по Аргентине? Насколько жить там вообще стало сложнее в бытовом, экономическом плане? Это, наверное, важно и для всех иммигрантов, потенциальных и нынешних.

– Жизнь стала дороже и сложнее. Пандемия очень сильно ударила по экономике. Во-первых, она еще больше ускорила инфляцию, которая в прошлом 2022 году достигла 100 процентов. Понятно, для людей, которые зарабатывают в песо, уровень жизни очень сильно просел, все импортные товары стали намного дороже. И бедность тоже выросла. Для эмигрантов из России – ситуация обратная. Если ты зарабатываешь в долларах, евро или в рублях, и как-то, через криптовалюту в основном это делают, переводишь их в песо, то в целом твоя жизнь становится только комфортнее. Потому что доллар по сравнению с песо укрепляется, и люди себе могут позволить на довольно небольшую, по российским или по европейским меркам, сумму довольно комфортное существование.