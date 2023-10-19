"Новый порядок" товарища Си. Какое место в нем займет Россия

В Пекине завершился третий форум "Один пояс – один путь", в котором активно участвовал Владимир Путин, наконец решившийся покинуть Россию для важных зарубежных визитов. Хозяин мероприятия, лидер КНР Си Цзиньпин, сейчас вновь много говоривший о планах и успехах Китая, опять продемонстрировал миру, что готов при любом случае бросать вызов Западу во главе с США, при этом все сильнее вовлекая другие страны, начиная с России, в орбиту китайского влияния. Сам же Путин заявил, что планы Пекина созвучны российской идее "сформировать большое евразийское партнерство".

Владимир Путин и Си Цзиньпин в этот раз в Пекине приветствовали друг друга как "старинные дорогие друзья", совместно, на основе "безграничного взаимного доверия", строящие "более справедливый многополярный мир". И одновременно – произносили скрытые и явные колкости в адрес "коллективного Запада", в первую очередь США.

Председатель КНР и Генсек КПК Си Цзиньпин, выступая перед прилетевшими в Пекин более чем 140 главами государств и правительств и ведущими политиками, в подавляющем большинстве представлявшими так называемый "Глобальный Юг", предложил им воспринимать отныне Китай как альтернативу доминированию США, причем, по его словам, намного лучшую. Президенту России Владимиру Путину Си в своей речи отвел заметную роль, подчеркнув, насколько важны их отношения для "нового мира" – такого, каким его видит председатель КНР. По его словам, Пекин работает совместно с Москвой "для защиты международной справедливости".

На форуме в этот раз было мало делегаций из стран Европейского Союза, в первую очередь из-за нежелания находиться за одним столом с российским президентом после развязанной им войны в Украине. Единственным лидером страны ЕС, присутствовавшим на мероприятии и пожимавшим руки и Путину, и Си Цзиньпину, оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, имеющий репутацию наиболее дружественно настроенного к Кремлю европейского политика.

После того как Путин также выступил с речью на открытии форума "Один пояс – один путь", начались его почти трехчасовые переговоры с китайским лидером – о конкретном содержании которых мало что известно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Си сперва начали беседу в узком составе, затем – продолжили "с глазу на глаз". Российские и китайские СМИ постоянно подчеркивают, что в Пекине Путин был главным почетным гостем, поскольку на открытии форума он произнес речь следующим, сразу после Си Цзиньпина. При этом во время выступления Путина представители Франции и Италии вышли из зала. О войне в Украине Путин на форуме "Один пояс – один путь" ни под каким предлогом говорить не стал.

Нынешнее появление Путина в Пекине стало лишь второй за год его зарубежной поездкой, с тех пор, как в марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест по подозрению в военных преступлениях. Причем предыдущий зарубежный визит Путин совершил всего лишь на прошлой неделе, когда отправился в Кыргызстан для участия в саммите стран СНГ. За последние два месяца российский президент пропустил саммиты стран БРИКС в ЮАР и "Большой двадцатки" в Индии. Китай не ратифицировал Римский статут МУС, поэтому не признает юрисдикции Международного уголовного суда.

Председатель Си в своей речи на церемонии открытия форума сообщил, что в рамках концепции "Один пояс – один путь" Пекином уже были запущены более трех тысяч проектов в разных странах и "мобилизовано" около триллиона долларов инвестиций. Глава КНР пообещал и дальше выдавать другим государствам щедрые кредиты, а также расширить доступ к китайскому рынку для иностранных компаний. "Мы не участвуем ни в идеологической конфронтации, ни в геополитических играх, ни в политическом противостоянии клик", – добавил при этом Си, отметив тут же, что Китай выступает против "односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва цепочек". Си Цзиньпин этим явно намекал на попытки Вашингтона оказать давление на Пекин в связи с самыми разными поводами – будь то соперничество в торговле, включая конкуренцию на рынке полупроводников, или же требования отказаться от притязаний на Тайвань и начать соблюдать базовые права человека, в первую очередь уйгуров и других национальных меньшинств Китая.

Отношения КНР со странами Запада в последние годы ухудшаются не менее быстрыми темпами, чем и отношения с Западом России – из-за нарушений прав человека, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, политики тотальной слежки за собственными гражданами и доходящей до трагикомических моментов всепроникающей цензуры, из-за агрессивных заявлений Пекина о китайском суверенитете во всей акватории Южно-Китайского моря и угроз нападения на Тайвань.

Речь Путина на церемонии открытия форума была опубликована на сайте Кремля. Президент России, что было очевидно, построил выступление на увязывании планов КНР с внешнеполитическими и внешнеэкономическими российскими инициативами. О достижениях Китая он сказал: "Мы очень рады этим успехам, потому что это касается очень многих из нас". В частности, Путин отметил, что китайская идея "Один пояс – один путь" созвучна российскому предложению о формировании евразийского партнерства "как пространства сотрудничества и взаимодействия единомышленников". Путин назвал различные азиатские объединения и отдельно выделил ЕАЭС, "который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству". После этого Путин перечислил многочисленные потенциальные транспортные коридоры, которые позволят соединить Арктику с побережьем Индийского и Тихого океанов по территории России. Однако никакие, даже самые подробные, китайские карты концепции "Один пояс – один путь" такие коридоры не учитывают.

Среди приоритетов Москвы в отношениях с Пекином сегодня, как отмечают аналитики – дальнейшее развитие проекта газопровода "Сила Сибири-2", на который в Кремле возлагают большие надежды и который мог бы теперь перенаправить поставки российского газа, ранее предназначенного Европе, новым потребителям в КНР. Однако пока неясно, насколько Си Цзиньпин сейчас одобрил этот проект, предполагающий строительство огромного нового трубопровода из России в Китай через Монголию.

Си Цзиньпин, без сомнения, сейчас является самым важным партнером Путина на мировой арене, предоставляя ему и дипломатическое прикрытие, и остро необходимые финансовые средства, товары и технологии. КНР начиная с 24 февраля 2022 года ни разу не осудила Россию за вторжение и не голосовала за соответствующие резолюции Генассамблеи ООН – но не раз обвиняла США и Запад в "провоцировании конфликта". Устойчивость российской экономики, по общему мнению экспертов, сегодня критически зависит от позиции Пекина. КНР, безусловно, оказала России немалую поддержку в условиях западных санкций – и как поставщик всего на свете, от автомобилей до смартфонов, и как покупатель ее энергоносителей. При этом Китай официально никогда не признавал аннексию Крыма и впоследствии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также, по сообщениям СМИ, давал понять Кремлю, что применение им ядерного оружия в войне счел бы "совершенно неприемлемым".

За первые девять месяцев 2023 года объем взаимной торговли между КНР и Россией вырос на 30 процентов, и к 2024 году, как ожидается, побьет прошлогодний рекорд в 190 миллиардов долларов. Китай сегодня потребляет более трети всего российского нефтяного экспорта, тем самым обеспечивая Кремль стабильными доходами для финансирования войны в Украине. Каждый второй автомобиль, продаваемый сейчас на российском рынке, произведен в Китае.

"Китай остается старшим партнером в этих отношениях, однако медленные темпы восстановления китайской экономики после пандемии коронавируса немного улучшили переговорные позиции России с момента последней встречи Си Цзиньпина и Путина в Москве в марте этого года" – говорит в интервью The New York Times китаист Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. "Но в целом нынешнее положение России вполне устраивает КНР, так как пока оно отвечает всем ее интересам. Стабилизация линии фронта в Украине означает, что Пекину пока не нужно резко вмешиваться в этот конфликт на стороне России, чтобы предотвратить ее военное поражение, которое может поколебать власть Путина. А затяжная, безрезультатная война делает Москву все более и более экономически и дипломатически зависимой от Пекина. Россия оказалась слишком занята войной и выглядит все более обессиленной, чтобы противостоять КНР в тех регионах мира, где их геополитические интересы пересекаются, таких, к примеру, как Центральная Азия".

Война в Украине, как полагают многие эксперты, на самом деле по-разному повлияла на Китай – принеся ему и пользу, и вред. С одной стороны, Пекин оказался в выигрыше от того, что получил доступ ко все большим объемам российских энергоносителей, которые Кремль продает ему с большими скидками – из-за резкого сокращения их поставок прежним европейским покупателям. Война также заметно отвлекла внимание Вашингтона, его военные и финансовые ресурсы, от расширяющейся сферы влияния Китая в Азии, хотя Пекин по-прежнему и жалуется на растущее давление США. Но, с другой стороны, российское вторжение в Украину усилило глобальную обеспокоенность западных стран из-за агрессивных притязаний Пекина на Тайвань, и, в частности, еще больше испортило отношения КНР с европейскими странами, активно критикующими Си Цзиньпина, в том числе, за его дружбу с Владимиром Путиным.

"Компартия Китая не может допустить, чтобы находящийся под боком Тайвань в глазах многих китайцев продолжал оставаться образцом успешной демократии, такой, которая обеспечивает своим гражданам большее благосостояние и, главное, воспитывает в них гораздо большее чувство собственного достоинства, чем это делает КПК на материке. Точно так же и Путин не мог позволить Украине стать для россиян примером успеха на выбранном ей европейском пути. Так как эти вещи для Путина и Си Цзиньпина вообще не подлежат обсуждению, ситуация остается очень опасной. Взгляды на мир российского президента и главы Китая уже привели к развязыванию одной войне, в Украине, и могут спровоцировать вторую, между КНР и Тайванем", – говорит в интервью агентству Bloomberg китаист Сара Пейн, профессор истории и политологии Военно-морского колледжа США.

Примечательно, что китайские средства массовой информации, подконтрольные Компартии Китая, с начала российско-украинской войны все активнее формируют для своей внутренней аудитории положительный образ Владимира Путина и всех действий Кремля во внешней политике. Высшие чиновники КПК и китайские государственные медиа активно распространяют кремлевскую точку зрения на происходящее, в том числе дезинформацию о преступлениях, доказанно или еще предположительно совершаемых в Украине российскими военнослужащими. Российское вторжение в Украину в КНР также называется исключительно "специальной военной операцией".

"Один пояс – один путь" – это сокращенное название двойной концепции "Экономического пояса шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века", о которой председатель Си заговорил впервые в 2013 году, сразу после своего прихода к власти. Суть данной инициативы заключается, согласно официальной трактовке Пекина, в поиске, формировании и продвижении "новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая". Форум-саммит международного сотрудничества "Один пояс – один путь", организованный правительством КНР, обычно состоит из трех частей: церемонии открытия, встречи лидеров за круглым столом и потом "встреч на высоком уровне". Первый такой форум состоялся в Пекине в мае 2017 года, второй в апреле 2019 года, а третий был организован сейчас.

Три маршрута "Экономического пояса шелкового пути": Северный – из Китая через страны Центральной Азии и Россию до Северной Европы, Центральный – из Китая через Центральную Азию к Ближнему Востоку и Средиземному морю, и Южный – из Китая в Юго-Восточную Азию и в регион Индийского океана. Морской шелковый путь XXI века предполагает маршруты из китайских портов в Индийский океан и далее до Европы, а также и во весь регион Тихого океана. По планам Пекина, для этого создаются новые и совершенствуются старые торговые пути, индустриальные парки и экономическо-транспортные коридоры, которые связывают десятки государств.