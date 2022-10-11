По Винницкой области нанесён удар дронами-камикадзе

По Ладыжинской ТЭС в Винницкой области утром 11 октября был нанесён удар двумя дронами-камикадзе. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава областной администрации Сергей Борзов. Позднее он отредактировал сообщение, оставив только то, что в Винницкой области "есть попадания".

Также сообщается, что в ночь на вторник пять дронов-камикадзе были сбиты над Николаевской областью и ещё три над Одесской областью. Утром 11 октября в Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что в Винницкой, Одесской и Киевской областях работает ПВО.

Ранее Россия неоднократно использовала дроны-камикадзе для атаки на украинские города. Так в сентябре несколько раз сообщалось об ударах беспилотниками по Одессе и Одесской области. В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для использования в ходе войны с Украиной. Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.