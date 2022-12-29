По всей Украине объявлена воздушная тревога. Над Киевом сработала ПВО

Во всех регионах Украины утром в четверг была объявлена воздушная тревога. Судя по информации украинских СМИ, сначала об опасности предупредили жителей центральных и восточных регионов, впоследствии - и других областей.

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины сообщило, что в Черное море вышли два надводных российских ракетоносца, готовых выпустить до 20 ракет типа "Калибр". Кроме того, воздушная тревога была объявлена из-за угрозы с бомбардировщиков Ту-95, пишет "Украинская правда".

В Киеве и области утром 29 декабря во время масштабной тревоги раздались взрывы. По информации местных жителей, на которых ссылается "РБК-Украина", взрывы были слышны в разных районах столицы. Позднее Киевская городская военная администрация сообщила, что в городе работает ПВО. Военные призывают жителей пройти в укрытия.

Как следует из утренней сводки украинского Генштаба, за прошедшие сутки Россия совершила по территории Украины 30 авиационных и семь ракетных ударов. В частности, ударам подверглась гражданская инфраструктура города Константиновка, в Донецкой области, а также Харьков.

Вечером в среду украинское командование "Восток" сообщало, что над Днепропетровской областью были сбиты пять беспилотников - предположительно "Шахедов" иранского производства. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщал, что еще два беспилотника пролетели вечером в среду мимо Первомайска, города на севере области, в сторону соседней Умани, передаёт Русская служба "Би-би-си".