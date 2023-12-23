"Цели станут масштабнее". Кто побеждает в кибервойне России и Украины?

Хакерские атаки стали полноценной частью российско-украинской войны. По мере того, как российские и украинские хакеры набираются опыта, их цели будут становиться более серьезными, а последствия атак – более разрушительными, считает один из основателей "Украинского киберальянса" Андрей Баранович.

В январе и феврале 2022 года Украина подверглась масштабным хакерским атакам. В результате них были похищены персональные данные миллионов украинцев из базы МВД страны, нарушена работа приложения "Дiя", аналога российских "Госуслуг", пострадали крупные банки. Как оказалось, эти атаки были прелюдией к полномасштабному российскому вторжению в страну. Спустя почти два года Россия не прекращает попыток нанести Украине ущерб не только на поле боя, но и в компьютерных сетях – в середине декабря в результате хакерской атаки российской хакерской группы "Солнцепек", которая, по данным СБУ, близка к Главному управлению Генерального штаба российских вооружённых сил (более известному как ГРУ) на несколько дней была парализована работа крупнейшего украинского оператора сотовой связи "Киевстар".

Украинские хакеры тоже не сидели сложа руки: благодаря осуществленным ими операциям была нарушена работа системы спутниковой связи, которой пользовались российские военные, были взломаны почтовые ящики и серверы российских чиновников и сотрудников Министерства обороны. Впрочем, далеко не все атаки как российских, так и украинских хакеров, были публичными.

Кто выигрывает российско-украинскую войну в "виртуальном пространстве"? Как изменился характер хакерских атак с начала полномасштабного российского вторжения? В какой степени действия хакеров координируются с военными? Каким будет соперничество Украины и России в киберпространстве в 2024 году? Об этом Радио Свобода поговорило с одним из основателей волонтерской группы "Украинский киберальянс" Андреем Барановичем.

"Атаку на "Киевстар" россияне использовали бездарно"

– Последний раз мы с вами говорили 16 февраля 2022 года, как оказалось – ровно за неделю до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда целями масштабной российской хакерской атаки стали украинские банки и госструктуры. Сейчас ясно, что эта атака действительно была прелюдией к большой войне – хотя мы тогда этого еще не знали. Война продолжается уже больше полутора лет. Как она проходит на условном "киберфронте" и можно ли вообще говорить о "кибервойне" в отрыве от войны "на земле"?

– Не прекращающиеся хакерские атаки россиян можно назвать тактически успешными. То, что они хотят взломать – они ломают, но при этом своих целей они добиться с помощью этих атак не могут. Вместе с этим в Украине сформировались команды, как государственные, так и негосударственные, которые проводят атаки в ответ. Преимущество украинских хакеров в том, что у нас есть четкая мотивация и четкое понимание того, чего мы хотим достичь в итоге. Это общее дело, отражение российской агрессии, и потому у нас нет недостатка желающих участвовать в кибервойне. Наиболее яркие события этой кибервойны, которые привлекают внимание – не самые важные. Самый большой резонанс вызывали DDoS-атаки, утечки различных баз данных, как с украинской, так и с российской стороны, потом пошли более серьезные атаки с разрушением инфраструктуры – могу сказать, что некоторые техногенные аварии в России за это время не всегда были вызваны естественными причинами.

Случайные люди уже отсеялись

Кибервойна – явление новое, и компьютерные операции не являются решающими, когда речь идет об общевойсковых операциях и о полномасштабной войне на истощение. Тем не менее, у киберопераций есть своя роль, пусть и не главная: это источник разведывательной информации, это возможность осуществлять информационные кампании, это возможность проводить диверсии. Я надеюсь, что за прошедшее с начала вторжения время с украинской стороны уже отсеялись случайные люди, а у тех, кто остался, возникло понимание, что кибероперации должны быть скоординированы, в том числе между разными группами хакеров, и приносить пользу нашей армии, чтобы победить врага.

– Самой заметной по последствиям, пожалуй, стала недавняя атака на украинского оператора сотовой связи "Киевстар", в результате которой миллионы украинцев потеряли возможность совершать звонки и выходить в интернет. При этом началась она с обычного фишингового письма, на которое "клюнул" один из сотрудников компании.

– На самом деле, неважно, с чего именно начинается атака, с фишинга или взлома какой-то отдельной системы. Дело в том, что системно компьютерной безопасностью не занимаются ни в Украине, ни в России, и взломать можно практически все, что угодно. Эффекту от отказа связи "Киевстара" способствовали действия службы информационной безопасности самой компании, они об этом упоминали сами в одном из интервью. Часть систем они отключали намеренно, чтобы локализовать атаку. Если бы у них заранее был какой-то план отражения подобной атаки, последствия были бы куда меньше. Что меня удивляет в атаке на "Киевстар" – это то, что российская сторона даже не попыталась воспользоваться отказом крупнейшего мобильного оператора, что компьютерная атака не была скоординирована с действиями военных. Возникает впечатление, что российские спецслужбы провели эту атаку лишь для того, чтобы показать свою полезность, произвести впечатление на свое руководство и провертеть очередную дырку в погонах.

– Косвенно в пользу это версии говорит то, что атакой на "Киевстар" оказались затронуты и сами российские военные на линии фронта – они якобы использовали купленные еще до войны сим-карты украинского оператора для навигации в своих дронах.

– Да, не говоря уже о том, что если хакеры контролируют большого оператора, одного из трех в стране, то это ценнейший источник разведывательной информации: можно узнать, где находится тот или иной абонент, можно поставить его на прослушку, можно перехватывать СМС для получения доступа к аккаунтам в мессенджерах. Поражает то, что, обладая таким доступом, российские спецслужбы использовали его настолько бездарно. Это, конечно, привело к большим убыткам, но они несравнимы с тем ущербом, который можно было нанести, обладая подобным доступом.

– Сейчас этого доступа у них уже нет?

– Я на это надеюсь. Я думаю, после того, как вся сесть лежала несколько дней, что вызвало огромный материальный и репутационный ущерб для "Киевстара", сейчас компания перетряхивает все свои системы и делает все возможное, чтобы хакеры не могли туда вернуться.

"Хакеры не должны мешаться под ногами друг у друга"

– Британский Королевский институт объединенных служб исследований в области обороны и безопасности пишет в своем недавнем докладе, что российские военные переходят на фронте на проводную связь, чтобы не дать Украине возможность перехватывать свои разговоры и сообщения. Можно ли сказать, что в определенной степени де-цифровизация – разумный способ защиты в условиях войны?

– Конечно. Кроме того, военные так же используют спутниковую связь, УКВ связь, им есть из чего выбирать, и мобильный телефон на линии столкновения сам по себе – далеко не самая безопасная вещь, потому что на его сигнал можно навестись и потом по тебе просто "прилетит".

– Вместе с сообщениями о российских хакерских атаках регулярно появляются новости и об атаках Украинских. Например, с атакой на "Киевстар" по времени совпало сообщение об атаке на серверы Федеральной налоговой службы России. Сообщалось об атаке на Министерство труда и соцзащиты РФ. Каждый раз утверждается, что похищены ценные данные, причем о своей причастности к атакам теперь заявляет даже Служба безопасности Украины – чего раньше не наблюдалось. Как обстоит в Украине дело не с координацией хакерских групп между собой, а с координацией их действий с госструктурами?

– Мы работаем над этим. Естественно, никто не будет делиться текущими целями по соображениям операционной безопасности, но мы предпринимаем попытки, чтобы разные хакеры хотя бы не мешались под ногами друг у друга. В некоторых случаях внутри той или иной компьютерной системы могут столкнуться 3, 4 или даже 5 хакерских команд. Это приводит к тому, что цель может оказаться потерянной для всех. И да, чуть ли не впервые за всю историю и СБУ, Главное управление разведки Минобороны Украины взяли на себя ответственность за проведенные атаки. Я считаю, что это очень хорошо, так как это упрощает координацию между различными ведомствами и в перспективе можно даже говорить о создании каких-то кибервойск, объединенного киберкомандования, потому что если бы эти ведомства говорили "мы ничего не делали", то некого было бы и объединять.

– Как обстоит дело с этим у вашего противника? Мы все знаем о хакерах ГРУ, появились ли у них конкуренты? Насколько вообще легко или сложно атрибутировать ту или иную атаку?

– В атрибуции очень помогают западные исследователи и наши отечественные службы, например Госспецсвязь, которая стала уделять больше внимания атакам. Одним из самых активных игроков в России остается ГРУ, за ними идут ФСБ и СВР, появились и независимые хакеры – они не чета своим коллегам в погонах, но тоже пытаются что-то делать. Что меня удивляет – несмотря на то, что никто не сомневается, кто выполнил ту или иную атаку, российские спецслужбы по-прежнему пытаются отрицать свое участие во взломах, выдумывать себе вымышленных персонажей, вымышленные хакерские группы. Я думаю, что это связано с привычками, появившимися еще во время холодной войны. Это приводит к тому, что такие атаки сложно масштабировать. Если "никто ничего не делал", если за атакой стоит "неведомая никому" группа "Солнцепек", то о какой координации можно говорить?

"Это настоящая кибервойна"

– Какие операции хакерских групп, входящих в "Украинский киберальянс", да и других тоже, запомнились вам больше всего за последний год? Я говорю о тех операциях, которые были публичными – например, со взломом почты российского военкома, из которой стало известно о вербовке кубинцев на войну, в результате чего даже власти самой Кубы были вынуждены реагировать и арестовали несколько человек, причастных к этой вербовке?

– Вскоре после начала вторжения была массированная атака на RuTube, в результате которой пострадала инфраструктура видеохостинга и им пришлось долго восстанавливаться. В то время, как многие начинающие группы после начала войны ломали сайты, сливали базы, это стало примером успешной по-настоящему разрушительной атаки. Также вспоминается атака на провайдера спутниковой связи "Дозор-Телепорт", услугами которого пользуются и российские военные. В первый день вторжения россияне атаковали украинского оператора Viasat, и в этот раз они получили "ответку". Важнее отдельных атак то, насколько системной стала эта деятельность. Атаки с обеих сторон не прекращаются ни на секунду, о большей их части публика узнает только спустя какое-то время. Это превратилось в полноценные боевые действия. Во многих случаях хакеры не пытаются что-то кому-то показать, а тихо достают большие объемы информации, имеющей разведывательную ценность, или переходят к диверсиям и по-настоящему разрушительным атакам. Это настоящая кибервойна.

– Кто в этой кибервойне выигрывает, Россия или Украина? Мы как журналисты-расследователи часто имеем дело с утекшими в сеть базами данных. За последний год на рынке появилось множество новых баз, последний пример – данные из системы бронирований авиабилетов "Сирена". В то же время я не вижу там каких-то новых украинских баз.

– Нельзя сказать, кто выигрывает, а кто проигрывает, потому что это не соревнования. Все зависит от того, кто какие ставит перед собой цели и задачи. Я считаю, что для украинских хакеров задачи очевидны: наносить Российской Федерации ущерб и помогать своим армии и спецслужбам. У российских спецслужб, как мне кажется, задачи более узкие, направленные в первую очередь на информационные кампании и кампании по деморализации противника. При этом они тоже охотятся на разведданные, атаки на украинских военных идут очень активно начиная с самого низкого уровня, чтобы получить какую-то информацию о обратить ее на пользу своей армии. У российских и украинских хакеров отличаются и таргетинг, и тактика, и стратегия, так что каждая из сторон может заявлять о своей победе и своих преимуществах, но важный вывод заключается в том, что Украина вполне может противостоять России и в киберпространстве, включая уровень проводимых атак и способность защититься от атак противника. Из Украины за время войны тоже утекло немало данных, но по большей части они не публикуются, потому что взломами занимаются спецслужбы, не заинтересованные в том, чтобы эти утечки появились в публичном доступе.

– Еще до полномасштабного российского вторжения было известно об успешной российской атаке на украинское приложение для артиллеристов, после вторжения в российских телеграм-каналах публиковались скриншоты из других приложений, используемых украинскими военными, например, системы управления войсками "Дельта". Можно ли получить доступ к таким приложениям, просто захватив в качестве трофея планшет, принадлежавший солдату ВСУ?

– В случае с атакой на приложение для артиллеристов успехи россиян были точно преувеличены. Тогда речь шла о флуд-атаке на чат пользователей приложения в телеграме, администратор канала запаниковал и сменил его название. Так как канал с известным названием исчез, россияне объявили это победой, но это не имеет ничего общего со взломом самого приложения. Что касается системы "Дельта" – естественно, все интегрированные военные системы являются для российских хакеров целью №1, но внутри этих систем есть разделение по уровням доступа. Да, возможно им удалось получить доступ к нескольким аккаунтам, но это штатная ситуация на войне, где военные могут попасть в плен вместе с имеющимся у них оборудованием. Насколько я знаю, россияне продолжают попытки взломать эту систему полностью, но пока это у них не получилось.

"Помочь можно тем, кто помогает себе сам"

– Мы, журналисты, часто сталкиваемся с попытками фишинга. Остается ли фишинг основным инструментом хакеров, ведь именно он был использован при атаке на "Киевстар"?

– Во многих атаках используется не только фишинг, но и уязвимости в компьютерных системах, в той же Microsoft Exchange. По крайней мере в одной из атак российская сторона использовала "уязвимость нулевого дня", о которой никто ничего не знал. Что характерно, эту уязвимость определили именно в ходе атаки на одну из украинских систем. В этом участвовал CERT-UA (украинская правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события, функционирующая в составе Государственной службы специальной связи, – прим. РС), Microsoft, администраторы самой организации, которую атаковали. Это позволило Microsoft найти новую уязвимость и закрыть ее, хотя до этого эта же уязвимость использовалась в нескольких атаках против стран НАТО.

– Мы все знаем о военной помощи союзников Украине, которая становилась все более весомой по ходу войны. Произошло ли что-то подобное с помощью в отражении российских кибератак, в их атрибуции, и так далее?

– Я лично вижу только публичную часть этой помощи, то, что публикуют такие вендоры, как Microsoft или Mandiant. О непубличной части я знаю мало, к тому же как хакер я больше занимаюсь не защитой, а атакой, и не знаю, какие именно шаги для защиты предпринимает наша страна вместе с западными партнерами. Западные партнеры готовы предоставлять какое-то программное обеспечение, лицензии, готовы систематизировать информацию, полученную от Украины, и выпускать эти отчеты. Это, конечно, помогает. Но помогает это только тем, кто при этом помогает себе сам. Если в организации нет "безопасника", нет администратора, то там некому и помогать. Основная роль в обеспечении безопасности компьютерных систем лежит на "безопасниках" и администраторах, которые ими управляют. Можно помочь железом или софтом, но кто-то должен сидеть и ежедневно заниматься мониторингом и защитой.

– Началась зима, начались новые российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, и уже начались новые отключения электроэнергии в Украине. Влияют ли подобные последствия войны на кибербезопасность?

Если российские ракетчики начинают обстреливать энергетические объекты, то российские хакеры одновременно пытаются их ломать

– Руководство Госспецсвязи Украины уже говорило о скоординированных обычных и кибератаках на энергетическую инфраструктуру. Я считаю, что это не совсем так. Есть какое-то направление, в котором они работают. Если российские ракетчики начинают обстреливать энергетические объекты, то российские хакеры одновременно пытаются их ломать, но я не думаю, что это какая-то скоординированная деятельность, скорее это общее задание для всей российской армии, которое они так или иначе пытаются выполнить.

– Какие у вас прогнозы на 2024 год? Что будет происходить на поле боя – никто не знает. Многое, если не все, зависит от американской и европейской помощи, и та, и другая пока "зависли". Какой будет война в киберпространстве и будет ли она отличаться от того, что мы уже видели?

– Да, я надеюсь, что изменения произойдут. Если раньше украинские хакеры делали какие-то дефейсы российских сайтов, пытались обращаться через них к российскому населению, то в будущем я ожидаю больше диверсий и каких-то разрушительных атак. По мере того, как люди приобретают новый опыт, цели станут масштабнее. Возможны неожиданности, потому что кибервойна – еще более оппортунистическая область, чем традиционное военное искусство.