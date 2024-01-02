Почему они возвращаются?

Их увозили "философскими пароходами" буквально "чтоб не расстреливать", а они все равно добровольно возвращались обратно. Им и сейчас объявляют, что их посадят, если они вернутся, а они все равно возвращаются. Почему эмиграция едет назад в Россию, ставшую для них чужой и опасной? Размышляют историки Николай Митрохин, Иван Толстой, Юлия Демиденко. Ведущая Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

Елена Рыковцева: Прошлый год мы заканчивали передачей о направлении туда, почему они уезжали. Все было с этим более-менее понятно, почему они уезжали. Сегодня мы говорим о том, почему они возвращались, то есть направление вперед, в Новый год, можно сказать, хотя оптимистического нас ждет мало. Мы начинаем с маленького фрагмента из проекта "Афиши" "Другие берега", в котором очень любопытные цифры.

Елена Рыковцева: Снова с нами на связи уже в новом году Иван Толстой. Правда ли, что последней каплей в принятии решения вернуться вашего дедушки стал тот исторический факт, что ваш папа Никита, в тот момент четырехлетний, спросил у дедушки с французским акцентом: "Папа, что такое сугроб?". И папа решил, что пора возвращаться. Правда ли это, легенда ли семейная?

Иван Толстой: Это, конечно, семейная легенда. Такой вопрос, конечно же, мог задать мой четырехлетний отец, но дело не в этом, дело в том, что решение вернуться у Алексея Толстого было внутренним. Оно, это внутреннее решение, совпало с внешним политическим решением советских властей возвращать писателя в свою страну. Я ограничусь пока такой короткой формулой. То есть это было совпадение, которое было интересно и выгодно обеим сторонам – и Алексею Толстому, и властям.

Елена Рыковцева: С нами на связи историк Николай Митрохин. Вы увидели сейчас на экране эти цифры вернувшихся, это огромные цифры – 160-180 тысяч. Огромные цифры тех, кто сначала уехал, испугавшись советской власти, а потом решил, что с ним все будет в порядке. А ведь они уже знали, что не все в порядке, не со всеми все в порядке. Статистически тех, с кем случилось страшное, было реально настолько меньше, что остальные, кто надеялись, что страшного не случится, продолжали ехать и ехать? Как расценивать эти цифры большие?

Николай Митрохин: Я, во-первых, тоже присоединяюсь к клубу тех, чьи прадеды вернулись на родину, мой прадед тоже вернулся из эмиграции в Москву, воссоединился с семьей, моя бабушка уже была рождена. Последующие 15 лет в Советском Союзе он был жив, мог жить в Москве. Я могу сказать так, что для огромного количества людей эмиграция – это большое тяжелое испытание, которого они не хотели бы, особенно людей, которые в России не знали иностранные языки. Предреволюционная критика много писала о том, что для русских знание иностранных языков большое испытание, часто они ими не владели. Огромное число эмигрировавших – это были люди из русской провинции, особенно из казачьих регионов, которые не бывали за границей, не знали другого языка, могли рассчитывать только на низкоквалифицированную работу. Более того, поскольку эмиграция была массовой, хотя существовали международные структуры по поддержке временно перемещенных лиц, все равно они не были особо развернуты, зачастую были готовы только дать кусок хлеба и воды. Так что для многих возвращение назад было возвращением к норме ожидаемой. То есть они предполагали, исходя из опыта других стран, что да, после Гражданской войны приходит мир рано или поздно, победители не способны уничтожить всех политических оппонентов. Такого в предыдущей истории, западной во всяком случае цивилизации, уже давно не было. Это мы сейчас с сегодняшней точки зрения можем оценивать, зная о сталинских репрессиях, об уничтожении огромного числа людей, побывавших за границей, в конце 30-х годов, мы можем уверенно предсказывать, что это было ошибкой, что это было неправильно. Для них так ситуация не выглядела. Собственно, значительная часть людей сумела как-то адаптироваться к советским реалиям, попытаться раствориться в советском обществе. Другой вопрос, что действительно Сталин оказался очень мстительным человеком, кампания Большого террора, да и предыдущие кампании были в значительной степени против них направлены. Но, соответственно, в 20-е годы люди этого еще не знали, не понимали, не могли рассчитать.

Елена Рыковцева: С нами на связи Юлия Демиденко, историк. Почему такое большое количество людей принимало решение вернуться? Конечно, не было тогда ни интернета, ни таких подробных сводок в газетах, сколько из них пропало без вести или было расстреляно и так далее. Они принимали решение вернуться, зная, что тревожно, но все-таки, как сказал Николай, по принципу скорее "всех не перевешают". Согласны ли вы с этим, что я сыграю в "русскую рулетку", я поеду, может быть да, может быть нет, но скорее нет, потому что нас слишком много таких? Как бы вы оценили мотивацию людей, которые едут туда, где опасно?

Юлия Демиденко: Наверное, надо начать с того, что было несколько волн репатриации, каждый раз мотивы различались. Те люди, которые возвращались в 20-е годы, среди них было очень много тех, кто как бы не уезжал сознательно, а волей судьбы оказался за границей, многие из них стремились воссоединиться с семьей в первую очередь. В 30-е годы была другая немножко ситуация, связанная с государственной политикой, с работой спецслужб во многом. И совершенно другая ситуация была, например, та, что касалась послевоенных репатриаций, просто это была большая государственная политика, с одной стороны, а с другой стороны невероятная популярность левой идеи в Европе, невероятная популярность даже лично Сталина, когда казалось людям, что они возвращаются в другую страну, что все-таки это не те Советы, которые были до войны. Вроде бы их очень многое в этом убеждало: и изменившаяся политика в отношении церкви, кстати, об этом очень многие вспоминали потом, и даже возвращение погон в Советскую армию. Кстати, такая имперская линия в этом прослеживается, очень многие говорили о том, что какой-то старый дореволюционный генерал с восхищением воспроизводил советскую формулу, что так все для него хорошо, погоны на месте, империя восстанавливается, Прибалтика опять наша. Плюс огромная совершенно пропаганда. Во многом еще и политика властей бывших стран-союзников. Там очень-очень разная была мотивация.

Елена Рыковцева: Мы попросили нашего корреспондента Леонида Аверина сделать сюжет о судьбах тех, кто вернулся.

Елена Рыковцева: Один из экспертов, который говорил о биографии вашего, Иван, деда, сказал следующую фразу: "Его нельзя осуждать за то, что он написал, сделал, вернувшись, потому что ему нужно было выживать". Понимал ли он, что выживание не гарантировано даже тем, что он делает, чтобы выживать?

Иван Толстой: Я сейчас постараюсь ответить на ваш вопрос, только, если позволите, маленькую реплику по поводу цифр. Цифры ужасно лукавы, особенно цифры, объединяющие какие-то большие статистики или большие процессы. Называется цифра 120 тысяч к 1921 году, уже 180 тысяч за 1920-е годы. Даже в пределах нашей сегодняшней программы эти цифры немножечко плавают. Давайте не забывать, что большая часть людей, вернувшихся к 1930 году, - это были солдаты, это были не интеллектуалы, не представители культурной элиты, которые могли рассудить, философски решить эту проблему, у которых были какие-то далеко идущие планы на родине и так далее. Это были люди, которые попали в переплет, что называется, в эпоху лихолетья, революции и Гражданской войны. Вот отсюда эти невероятные цифры. Потому что мы видим, что число людей, которых можно назвать поименно, оно ничтожно – это десятки людей, может быть сотни, это даже не тысячи. Я не знаю, чем занимался прадедушка участника сегодняшнего разговора Николая Митрохина, может быть он расскажет сам, но, тем не менее, большая часть людей – это солдаты и младшее офицерство. Они попали случайно за границу, они были унесены войсками Врангеля или отступлением, а некоторые находились в Европе еще задолго до революции. Скажем, Русский экспедиционный корпус, который в 1916 году оказался во Франции и там воевал на стороне союзников, на стороне Антанты и так далее. Перехожу к ответу на ваш вопрос: нет, Алексей Толстой не мог представить себе абсолютно, что ждет его в будущем. Если бы мог, конечно же, сделал бы все, чтобы не вернуться. Но дело в том, что в 1923 году, когда он получил разрешение приехать с рекогносцировкой в советскую Россию, уже в Советский Союз, простите, потому что 1923 год, конечно же, так вот, в 1923 году весной он приехал на полтора-два месяца и получил личные гарантии от Льва Давидовича Троцкого. Можете себе представить, где был через несколько лет этот самый его гарант. Ничего нельзя было предсказать. Он был уверен, что оставаясь лояльным, пребывая лояльным к советской власти, он выдержит, он сможет справиться с этой ситуацией, он будет писать и то, что он сам хочет, и то, что может быть потрафит властям. Но в любом случае он считал себя человеком достаточно хитрым, достаточно ловким и с хорошо подвешенным языком, а хорошо подвешенный язык, как известно, спасает человека в очень многих ситуациях. Вот такая была его изначальная мотивация, когда он принимал это решение. Нет, безусловно, он не представлял себе, что будет. Сразу скажу: на 9 лет он попал в отказ, с 1923-го по 1932 год он был невыездным. Только после того, как он абсолютно продал душу дьяволу, не всю еще, немножко в загашнике оставалось, но большую часть, вот тогда его отпустили, в 1932 году. Куда? К Максиму Горькому, ну и потом немножечко погулять по Европе. То есть ему нужно было сперва полностью распластаться под этим асфальтовым катком, заверить советские власти, что уж он персонально порвал с эмиграцией, и теперь ему там не остаться и делать больше в Европе нечего.

Елена Рыковцева: То есть, если бы он знал заранее, что ему придется сделать, чтобы выжить, он бы не двинулся с места?

Иван Толстой: Конечно, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Жил бы в Париже. Конечно, ни политическую судьбу страны, ни прихода Сталина к власти никто не мог гарантировать. Троцкий его был гарантом.

Елена Рыковцева: Николай, что, на ваш взгляд, могло гарантировать выживание человеку, который вернулся, в ситуации вашей семьи?

Николай Митрохин: В нашей ситуации прадед действительно был младшим офицером, он учился до 1915 года в Москве в институте, он был одним из многих студентов, которых взяли в армию, которым дали младший офицерский чин. Дальше он воевал сначала в Германии, а потом с большевиками. Соответственно, что он мог наблюдать в Советском Союзе? Что значительное количество, вопреки всей риторике насчет классовой битвы, значительное количество офицеров и вообще людей его круга, его социального положения спокойно пристроились в Советском Союзе, армия в значительной степени состояла из офицеров императорской армии, начался НЭП в Советском Союзе, вернулась нормальная экономика, исчез голод. Жизнь восстанавливалась с новым правительством более-менее в старых формах. Террор тоже упал резко, Красный террор был заменен на относительно точечные репрессии против конкретных политических партий, например, эсеров. Он не был политически активным человеком, он вернулся и дальше как-то пытался устроиться. Насколько я знаю, я довольно много занимался еще эмиграцией в Китае, были просто толпы и толпы людей, не только солдат и младших офицеров, но просто гражданских лиц, которых занесло на территорию того же Китая, потому что красные партизанские отряды на Дальнем Востоке и в Сибири активно уничтожали всех людей, условно говоря, в очках, с более-менее каким-то имуществом. И вот те кого занесло поглядели на стабилизацию, деньги у них, собственно, заканчивались, перспективы в Китае были довольно условные, там можно было встроиться в огромные русские колонии, которые там создавали, но все равно это не настолько нормальная, упорядоченная жизнь, тоже всегда висящая под вопросом. Многие предпочитали вернуться в свои села, деревни, города в Сибири, где у них было какое-то жилье, имущество, где были все-таки свои, а не грозили китайские партизанские отряды или бандитские отряды жизни, более стабильный мир. Действительно, люди действовали рационально. После войны, что важно было, огромное количество людей двинулось из Китая на территорию Советского Союза, потому что новая китайская власть на них явно посматривала не очень дружелюбно, там тоже было несколько волн. Был вариант либо ехать в неизвестность в Австралию, например, и еще надо было добиться разрешения на это, начинать жизнь заново, либо Советский Союз обещал трудоустройство учителям и прочее. Я встречал активную мастерицу скаутских отрядов, которая переехала спокойно в 1949 году на территорию Советского Союза, она до конца жизни, я с ней встретился уже в 90-е годы, прожила в Бендерах в Молдове, работала учительницей, организовывала пионерские отряды. Духовенство, которым я занимаюсь, из Китая особенно, но также из Европы, видело, что со своих чахлых эмигрантских приходов малодоходных они могут переехать в Россию, по их словам, в Советский Союз и там получить престижные кафедры и все прочее. Например, был такой очень известный Всеволод Шпиллер, протоирей, который получил дореволюционное образование, был русским националистом, в молодости офицером, он в 1950 году переезжает из Болгарии, уже подсоветской, но все-таки самостоятельного иностранного государства, в Советский Союз, потому что в Москве живет его сестра, которая оперная певица, которой он писал письма с просьбой прислать шоколада и кофе, которых не было в Болгарии нормального качества. Действительно переезжает, получает пост инспектора Московской духовной академии – это вторая по значимости должность, позже становится советником Отдела внешних церковных связей, получает отличный приход в центре Москвы, следующие 40 лет служит в Москве, обладая огромной аудиторией. Так что по церковной линии это были исключительно почти истории успеха, когда духовенство, епископат РПЦ переселились. Некоторые были арестованы, пришлось несколько лет прожить в лагерях, но в итоге все получили значимые должности. Поэтому действительно мы видим трагические судьбы тех, кто был политически активный, и попал в СССР в сталинское время, особенно до войны, их истории закончились трагически. Кому как повезло, что называется. Человек может очень логично рассчитать собственную траекторию, собственную прибыль и все прочее, ему может повезти с этими расчетами, а может совсем не повезти.

Елена Рыковцева: Когда-то мы говорили с Бенедиктом Сарновым по поводу писателей, пришли к выводу вместе с ним, что не было никакой гарантии ни в чем. То есть вы могли быть успешным, вы могли быть лояльным, и вас все равно могла ждать очень страшная судьба. То есть вычленить механизм, кто отправится под расстрел, а кто выживет, уцелеет, будет достаточно комфортно себя чувствовать в Советском Союзе, было невозможно для писателей. Были ли другие категории людей, которые вернулись? Николай сказал, что относительно церковные служащие в массе своей выживали. Были ли другие категории вернувшихся, для которых была возможность сказать, что скорее он уцелеет, или это абсолютно во всем была лотерея?

Юлия Демиденко: Искать логику в действиях советских властей, особенно искать логику в терроре – это абсолютно безнадежное занятие, даже вредное, по-моему. Еще раз повторю, все-таки очень разные судьбы. Есть такая известная легенда, что в довоенные еще годы кто-то в Париже обвинил Эренбурга в том, что он продался большевикам, а мудрый циничный Эренбург на это спросил: "Слушайте, вас когда-нибудь покупали?". Я боюсь, что у каждого человека есть точка, может быть не одна, на которую можно воздействовать, заставить его сделать все, что угодно. Мы знаем массу примеров, как работали агенты спецслужб советских в разных совершенно областях. Мы знаем, например, как возвращался Капица из Оксфорда, потому что он был женат на дочери академика Крылова, известного кораблестроителя и математика. Письма академика Крылова к дочери опубликованы. Он тоже был человек невероятного ума и редкого цинизма, вообще говоря. Я уже сейчас не помню, то ли ее называл дурой, то ли зятя своего придурком, но он пишет буквально: "Дура, куда ты прешься, куда ты возвращаешься? Скажи своему придурку, что здесь делать нечего". Он это пишет, невзирая на цензуру, невзирая ни на что. Тем не менее, они возвращаются. Мы знаем, почему: обещана лаборатория, обещана свобода в научных исследованиях и так далее. Для человека науки это очень-очень много. Кстати, если говорить о писателях, то относительно благополучной была судьба Юрия Слепухина, который продолжил в России свою писательскую карьеру, вроде бы ничего страшного. Мы знаем какие-то отдельные актерские судьбы. Была такая совершенно прекрасная, ленинградцы ее звали величайшей актрисой, Елена Полевицкая, мы ее все знаем по роли старухи-графини в "Пиковой даме" 1960-го года с Олегом Стриженовым, это потрясающая роль в действительности. Вот она старательно после войны, а надо сказать, что она во время войны служила в Вене в театре, потом в Германии, вот она поддалась пропаганде, она просила, умоляла об этом возвращении на родину. Она возвращается, и что удивительно, она возвращается в Москву, она служит в Театре Вахтангова, проблема только в том, что она не играет практически, у нее нет ролей, что для актрисы, наверное, все-таки очень-очень болезненно. Но, тем не менее, она жива-здорова, ее не помещают, ни в лагерь, никуда. Но мы знаем и другие истории, мы же знаем о том, что люди совершенно недобровольно возвращались. Странно, что у нас появился Лев Карсавин, который никуда не возвращался, он просто жил в Литве, преподавал в Вильнюсском университете, преподавал и в буржуазной Литве, и преподавал, когда Литва была оккупирована уже немцами, и преподавал, когда Литва была оккупирована Советами, он просто не уехал, и в итоге оказался в лагере и в лагере умер. Умнейший человек, блистательный философ, историк, огромную историю культуры европейской написал. Мы знаем, например, просто о похищениях. Знаменитый Николай Тимофеев-Ресовский, генетик блестящий, который просто был схвачен на улице Берлина в 1945 году, привезен в Россию. Мы знаем судьбу Василия Шульгина, вообще блистательный человек, которого на протяжении всей его жизни шатало политически в самые разные стороны, он тоже был просто-напросто похищен в Белграде. Об этом мы, правда, знаем не от него самого, а в пересказе Кривошеина, но, тем не менее, в один прекрасный момент раздается звонок в его квартиру, на пороге стоит энкэвэдешник с букетом цветов, говорит, что он пришел познакомиться с великим человеком, который был свидетелем величайших событий в истории России. Дальше он ничего не помнит, очнулся он на Лубянке. Такие истории тоже были. Я не могу сказать, что их было невероятное количество, но в достаточном все-таки числе.

Елена Рыковцева: Сейчас вы услышите сюжет о тех, кто пытался вернуться в современную Россию, уехав ровно по той причине, чем она сейчас занимается, современная Россия.

Елена Рыковцева: Видите ли вы что-то общее в мотивации тех, кто возвращался тогда в опасный Советский Союз, и в мотивации тех, кто возвращается сейчас в опасную для них Россию?

Иван Толстой: Конечно, люди всегда имеют целый набор, букет, икебану мотиваций для возвращения. В этом букете политическая мотивация далеко не единственная и далеко не на первом месте. Если у Алексея Навального, безусловно, мотивация политическая понятна, он претендует на роль политического и государственного деятеля сможет быть самого высокого пошиба, понятно, что такому человеку сидеть в изгнании при его темпераменте невозможно, тут на кону вся жизнь, все его репутация, весь смысл того, что он сделал и собирается сделать. Политическое возвращение Навального я могу только приветствовать, для него другого пути не было, иначе он был бы самоуничтожен. Что касается всех остальных, то здесь причина, природа тяги на родину самая разная. Один считает, что эмиграция – это болото интеллектуальное, нравственное и историческое, и он отчасти прав, ничего тут особенного не скажешь. Другое дело, а что, в России не болото его ждет? Тоже болото, но свое, кулик свою кочку хвалит. Кто-то возвращается просто от ностальгии: натурально не могу, застрелюсь, если не увижу этот угол дома, это искривление моего родного переулка, не пройдусь по этим камням. Третий – родители, дети, родственники, одноклассники, язык, в конце концов, действительно вещь разделяющая человека и окружающее общество. На родном-то языке говорить приятно, а на каком-нибудь, извините, иностранном – нет, не годится. Сколько угодно этих мотиваций. Так и сегодняшние возвращенцы, чем они отличаются? Конечно, один по этому, другой по-другому. Ни в кого не могу бросить камень, ни в остающихся, ни в возвращающихся, каждый случай совершенно конкретный. Другое дело, что если ты знаешь полностью свою судьбу, тогда это немножко нелепо. А кто знает?

Елена Рыковцева: Николай, что вы скажете, когда вы смотрите и видите, уже это у вас на глазах происходит, что ждет тех, кто вернулись.

Николай Митрохин: Печально смотрю на все это. Я, например, совершенно не одобряю возвращение Навального. Было ясно, что ему удалось спасти жизнь от отправления только на условиях, что он эмигрирует. Возвращение назад – это не продолжение его карьеры, а это его смерть. Ничего, кроме печали, у меня это не вызывает. То же самое касаемо других публичных лиц или лиц, которые занимаются технической деятельностью вокруг них, все они под угрозой ареста. У меня есть некоторое количество знакомых, которые вернулись, которые не столь известны, но вернулись назад по разным мотивам, к сожалению, деньги заканчиваются прежде всего – главный мотив, нет никакой визовой западной поддержки, к сожалению большому, Запад эту возможность спасти жизни человеческие, судьбы человеческие игнорирует или создает серьезные препятствия для этого. Люди не хотят терпеть, ждать, годами сидеть, им проще вернуться назад в знакомый мир, продолжать функционировать. Я смотрю на это с грустью и понимаю, что мы узнаем еще очень много печальных и неприятных историй с людьми, которые вернулись назад.

Елена Рыковцева: Юлия, вы на эти истории возвращения современные смотрите ли взглядом историка с той точки зрения, что ничему опыт не учит их или как-то совсем по-другому вы на это смотрите?

Юлия Демиденко: Опыт вообще никогда никого ничему не учит, как известно. Действительно, у людей есть масса личных каких-то причин, я уже не говорю про болезни близких или просто престарелых родственников. Я добавлю еще, простите, любовь к родным могилам. Для меня, например, очень понятная мотивировка среди русской эмиграции в Финляндии в 1920-е годы, появилось такое понятие, как "петербургский синдром". Мне эта ностальгия тоже очень понятна. Можно упрекать людей в нерациональном поведении, человек вообще нерациональное существо.

Елена Рыковцева: Мы сейчас предлагаем посмотреть опрос, записанный на улицах Москвы. Спрашивали мы москвичей: тянет ли вас домой, когда вы находитесь за границей?

Елена Рыковцева: Иван, во поводу этого опроса возникли какие-то вопросы, мысли, может быть оптимистичные, светлые?

Иван Толстой: Вопрос лирический. Какой могу на это дать ответ? Могу только дать лирический. Я 35 лет назад уехал из России, я уехал во Францию, я живал там, сям. Потом я, кстати, вернулся. Я вернулся в 1993 году¸ когда все, так сказать, "русские акции" в Париже закончились. Закрылось Радио Свобода, где я подрабатывал, закрылся еженедельник "Русская мысль", где я работал корректором, немножко редактором и постоянно почти в каждом номере автором. Все это в определенной степени сформировало мои представления о том, как можно профессионально выживать за границей, я был очень доволен. А потом наступил голод, а я кормил четверых, включая себя. И что я могу сделать? Я объезжал Париж, иногда у меня было пять уроков русского языка в день каким-то француженкам, которые хотели в Москву или лучше понимать своего мужа, что он себе бормочет под нос и так далее. Я понял, что я просто прожигаю свою жизнь. На что, ради какой-то горстки франков? Нет, я плюнул, я вернулся. А как только я вернулся, я получил предложение работать на Радио Свобода, и я уехал уже на этот раз в Прагу. Поэтому я побывал в этой шкуре в новой России, в России возвращения, в России покидания и так далее. Один эмигрант Алик Гинзбург, Александр Ильич Гинзбург, знаменитый диссидент, правозащитник и зам. главного редактора "Русской мысли", где я работал, однажды сказал очень интересную фразу, я ее запомнил на всю жизнь: у эмиграции нет второго поколения, у эмиграции есть дети, а поколения нет, это чужие люди. Разве что ты со своим ребенком уехал, когда ему 25, тогда он навсегда русский. Моя дочка была достаточно взрослая, когда я ее увез, она абсолютно русская навсегда – это совершенно понятно, при том, что она прижилась и во французской культуре, и в чешской культуре. Но на самом деле для писателя, для литератора это очень неприятная травма: твой ребенок перестает воспринимать русское, как главное, родное. Я уже может быть рассказывал эту историю, я привез своего внука первый раз в Россию, когда ему было 10 лет, так получилось, не было возможности и денег путешествовать всем вместе. 10 лет ему было, я привез его в Москву, гуляем по Москве, остановились, я специально не говорю, куда я его подвел, чтобы не навязывать.

Елена Рыковцева: А я знаю, куда вы его подвели – к сугробам.

Иван Толстой: Практически, к Сугробам с большой буквы, я подвел его ко входу в музей Алексея Толстого, где висела мемориальная доска. Ну он лопух 10-летний, смотрит по сторонам, говорит: "А чего мы остановились?". А я ему глазами так раз на эту доску, и он так тоже глазами раз, чуть сощурился, вчитался и говорит: "А, это твой?". Это мой, а не его.

Елена Рыковцева: Формально год Дракона еще не наступил, он по китайскому календарю наступит 10 февраля 2024 года, но люди уже вовсю навешали в своих квартирах дракончиков, поставили плюшевых, фарфоровых, самых разных. Что вы, уважаемые гости, ждете для Дракона от этого года? Он уйдет, как в пьесе Шварца, он останется навсегда?

Иван Толстой: Дракоша будет всегда, сколько ему головы ни отрубай, на то он и дракон, все совершенно нормально. Самое главное одну из голов отрубить, мне так кажется. Может быть это наивно, что в этой голове все дело. Есть такие опасения, все время их слышу: а ты что, считаешь, что если придут другие вместо этой головы всем понятной, то будет лучше? Они, знаешь, какие могут быть? Да, они могут быть в каком-то смысле и хуже, но война против Украины и сегодняшний политический момент, мне кажется, обусловлен, мотивирован этим человеком, этой головой, этим характером и его психологическим устройством. Другая голова будет мотивирована немножко другими вещами. Да, будет воровство, да, будет корыстолюбие, все грехи останутся прежними, но немножечко эта галька на песке будет перевернута, и рисунок будет другим. Я абсолютно уверен, что никакой Крым, никакая Восточная Украина, никакая вообще в целом Украина не нужна будет другим головам, хотя они будут может быть омерзительные, но мир переменится. Я хочу выпить, если не за Дракона, то за то, чтобы кое-что кое у кого отпало бы навсегда.

Елена Рыковцева: Спасибо, Иван! Думаю, вас поддержат в этом многие. Николай, ваш прогноз, чем этот год исторически закончится для Дракона, что с ним будет?

Николай Митрохин: Я недавно буквально вспоминал песню Семена Слепакова "Вот приходит Новый год". Начинается с того, что будет все наоборот, а заканчивается тем, что это был тяжелый год. К сожалению, нет у меня оптимизма, очень бы хотелось поделиться, но, боюсь, что в конце следующего года мы будем вести такие же разговоры примерно в такой же тональности, в которой ведем сейчас. Хотелось бы всем нам перемен пожелать, но…

Елена Рыковцева: Николай, спасибо! У меня последняя надежда на Юлию осталась. Есть ли у вас надежда на то, что Дракон не вечен?

Юлия Демиденко: Я понимаю, что мы все живем в парадигме шварцевской пьесы и фильма «Убить Дракона". Он, конечно, не вечен, когда-нибудь его ждет конец, безусловно. Надежд на ближайший год у меня нет, есть скорее пожелания, потому что в восточной культуре это знак прекрасный, он такой блистательный, свободный, переменчивый. Я все-таки за перемены. Оптимизма не имею. Знаете, есть такой известный девиз эпохи Возрождения: ни надежды, ни страха.

Елена Рыковцева: Спасибо! Есть надежда, а особенно есть вера. Будем верить.