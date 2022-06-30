Слепнущая мэрия. Почему в Москве инвалиды по зрению теряют работу

В редакцию Радио Свобода обратились бывшие и нынешние сотрудники Центра мониторинга общественного мнения при мэрии Москвы. Они рассказали, что работников центра вынуждают увольняться: в этой структуре массово были трудоустроены инвалиды по зрению.

Лучшее для незрячих

Центр мониторинга общественного мнения был создан в 2011 году. Его учредителем является Акционерное общество "Олимп", на 100 процентов контролируемое, согласно данным "Контур.Фокуса", московской мэрией, компания также управляет рядом объектов недвижимости городских властей. Самый крупный реализуемый "Олимпом" на этот момент проект – ремонт здания московского правительства на Новом Арбате за 700 миллионов рублей.

Центр мониторинга – это круглосуточный колл-центр, в котором ранее работало около 300 человек: инвалиды по зрению, а также несовершеннолетние от 14 до 18 лет. Для незрячих операторов колл-центра были установлены специальная гарнитура и программы, дающие возможность управлять компьютером с помощью голоса.

Была создана круглосуточная горячая линия, куда любой человек мог пожаловаться на столичные проблемы

– В нашем центре было порядка 15 соцработников, они дежурили в зале. Когда что-то нужно, незрячий оператор поднимает флажок, к нему подходит соцработник, помогает. Мы делали опросы москвичей об их отношении к Сергею Собянину, развитию транспорта, ЖКХ, по многим другим темам. Была создана круглосуточная горячая линия, куда любой человек мог пожаловаться на столичные проблемы. Работа была отстроена так, что для обратившихся не было понятно, что они говорят с незрячими операторами. По крайней мере нам говорили, что по результатам опросов и обращений формируются отчеты, которые ложатся на стол Собянину, – рассказывает Петр, бывший сотрудник центра мониторинга.

Активисты "Инициативной группы за сохранение Троицкого леса" подтвердили Радио Свобода: когда нынешней зимой вырубали лес в Троицке (Новая Москва), а местные жители протестовали, они неоднократно обращались в Центр мониторинга, там внимательно записывали их жалобы. О том, что общались с незрячими операторами, жители Троицка не знали.

Многие годы центр преподносился московской мэрией как успешный проект в области социализации инвалидов. О нем есть 36-минутный документальный фильм, где большинство работников говорит, что потеряли зрение уже во взрослом возрасте, а центр помог им найти себя в новой реальности.

Операторам платили от 18 до 30 тысяч рублей, но для многих из них и это очень хорошие деньги.

Всего инвалидов по зрению в России – более 200 тысяч человек

– В какой-то степени это творческий труд. Это не одинаковые гайки изо дня в день закручивать на УПП (учебно-производственные предприятия Всероссийского общества слепых – РС). Или для пипеток резиночки натягивать на стеклянные колбы. Я устраивался на УПП лет десять назад, там платили 3-4 тысячи рублей. Наверное, сейчас тысяч 10 платят. Нас нигде не хотят видеть: а как он будет ходить? А где взять соцработника, чтобы помогал? – рассказывает Петр.

То, что за конвейерный физический труд им действительно платят так мало, доказывают публикации о расследовании случаев невыплат зарплат слепым. Вот некоторые из них: 23 работникам за четыре месяца не заплатили 272 тысячи рублей, за четыре месяца 85 работников не получили 1,5 миллиона рублей. Более выгодные вакансии для незрячих – в массажной индустрии. Но это единичные рабочие места, тогда как всего инвалидов по зрению в России – более 200 тысяч человек, примерно половина из них полностью незрячие.

– Незрячие в центре мониторинга работали не только из Москвы, но по несколько часов в электричках добирались из Подмосковья, Рязанской и Владимирской областей, – рассказывает Андрей, который ещё работает в центре.

С ковидом не закончилось

По словам обратившихся, набор в центр прекратился в октябре 2021 года – под предлогом плохой эпидемиологической ситуации. Наиболее острая фаза пандемии фактически уже закончилась, но новых сотрудников все равно брать перестали. Зато стали увольнять тех, кто отработал не один год.

Незрячим нужно сопровождение, под график должны подстраиваться жены, братья, сестры

Сначала началось давление на несовершеннолетних. При трудоустройстве на постоянную работу они должны получать, как взрослые, а работать в два раза меньше: поэтому их приема на работу избегают частные компании. В Центре мониторинга несовершеннолетних перевели с фиксированной ставки на почасовую оплату – их заработок сократился вдвое, многие уволились.

Раньше инвалиды по зрению (обязаны отработать 35 часов в неделю) могли договориться об удобном графике, теперь ввели фиксированные 12-часовые смены, что для многих оказалось неудобно.

– Незрячим нужно сопровождение, под график должны подстраиваться жены, братья, сестры… Ещё стали предлагать уволиться с компенсацией в 200 тысяч рублей. Говорили: "Уходите и берите деньги, пока ещё дают", – рассказывает Андрей.

Работники центра мониторинга посылали жалобы в администрацию президента и мэрию Москвы

Таким образом, по данным обратившихся на Радио Свобода, сейчас вместо 300 сотрудников, как раньше, в центре мониторинга осталось 120. Среди работников центра ходят слухи, что их сокращают, потому что собираются сносить многоэтажное здание московского бизнес-центра "Берлин", в котором находится центр мониторинга.

Собеседник Радио Свобода, один из арендаторов помещений в БЦ "Берлин", удивился такой информации: он ничего подобного не слышал, да и здание достаточно новое.

Работники центра мониторинга посылали жалобы в администрацию президента и мэрию Москвы. Ответы (есть в распоряжении Радио Свобода) сводятся к тому, что правила работы центра мониторинга определяет его руководство.

Руководство Центра мониторинга общественного мнения отказалось давать комментарии Радио Свобода.

Страница "Центра мониторинга общественного мнения" не обновлялась с ноября 2019 года. 15 июня 2022 года на странице появилась запись: "Дорогие друзья! Временно набор операторов в Центр мониторинга приостановлен. Следите за нашими новостями!"