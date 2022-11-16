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Почти 100 млн тонн CO2 попали в атмосферу из-за войны в Украине

Горящее пшеничное поле после российского обстрела Харьковской области, 29 июля 2022 года

В результате российского вторжения в Украину в атмосферу попало уже более 97 миллионов тонн парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление. Цифры приводятся в докладе Минприроды Украины, представленном на климатической конференции ООН по изменению климата (COP27).

Авторы доклада, среди которых специалисты из Украины и других стран, выделили пять источников парниковых выбросов, непосредственно связанных с войной. По их подсчётам, половина выбросов придётся на восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры в Украине. К ней эксперты отнесли около 135 тысяч жилых домов, сотни школ, музеев и магазинов.

Почти четверть парниковых выбросов произошла из-за пожаров, преимущественно в зоне боевых действий и на севере Украины. Авторы доклада зафиксировали более шести тысяч пожаров, что в 122 раза превышает значение 2021 года за тот же период. Общая площадь возгораний составила около 486 тысяч гектаров.

Утечка метана из газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в результате вероятного их подрыва составила 15% выбросов "военных" парниковых газов. Ещё более 9% приходится непосредственно на сжигание топлива военной и гражданской техникой. Эксперты подсчитали, что за время российского вторжения стороны сожгли дополнительно как минимум 1,5 миллиона тонн топлива.

Ещё около 1,4% выбросов парниковых газов попали в атмосферу из-за перемещений беженцев, как внутри Украины, так и при пересечении её границ.

  • Парниковые газы – один из основных факторов глобального потепления, из-за которого в мире учащаются и усиливаются ливни и жара. Они в свою очередь вызывают стихийные бедствия, приводящие к гибели людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры.
  • По данным Всемирной метеорологической организации, последние восемь лет стали самыми самыми тёплыми годами за всю историю метеонаблюдений, а в 2021 году концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордных уровней.
  • Учёные подтвердили, что из-за глобального потепления, которое в значительной степени вызвано парниковыми газами, ливни и волны тепла учащаются и становятся интенсивнее.
  • Летом 2022 года проливные дожди вызвали серьёзные наводнения в Австралии, Индии, Пакистане, Бангладеш и Китае. В то же время в некоторых регионах России, части Китая, США, Японии и странах Европы установилась жара.
  • На климатической конференции ООН в Глазго в ноябре 2021 года страны договорились ограничить глобальное потепление 1,5°C и стремиться к сокращению углеродных выбросов к 2030 году. Итоговое соглашение подписали почти двести государств, в том числе Россия.

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