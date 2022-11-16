Почти 100 млн тонн CO2 попали в атмосферу из-за войны в Украине

В результате российского вторжения в Украину в атмосферу попало уже более 97 миллионов тонн парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление. Цифры приводятся в докладе Минприроды Украины, представленном на климатической конференции ООН по изменению климата (COP27).

Авторы доклада, среди которых специалисты из Украины и других стран, выделили пять источников парниковых выбросов, непосредственно связанных с войной. По их подсчётам, половина выбросов придётся на восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры в Украине. К ней эксперты отнесли около 135 тысяч жилых домов, сотни школ, музеев и магазинов.

Почти четверть парниковых выбросов произошла из-за пожаров, преимущественно в зоне боевых действий и на севере Украины. Авторы доклада зафиксировали более шести тысяч пожаров, что в 122 раза превышает значение 2021 года за тот же период. Общая площадь возгораний составила около 486 тысяч гектаров.

Утечка метана из газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в результате вероятного их подрыва составила 15% выбросов "военных" парниковых газов. Ещё более 9% приходится непосредственно на сжигание топлива военной и гражданской техникой. Эксперты подсчитали, что за время российского вторжения стороны сожгли дополнительно как минимум 1,5 миллиона тонн топлива.

Ещё около 1,4% выбросов парниковых газов попали в атмосферу из-за перемещений беженцев, как внутри Украины, так и при пересечении её границ.