Почти все банки Армении перестанут принимать карты "Мир"

С 30 марта 2024 года в Армении перестанут принимать российские банковские карты "Мир", за исключением инфраструктуры армянской "дочки" ВТБ. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя "ВТБ Армения" и источник на российском платёжном рынке.

По сведениям РБК, карты "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах всех армянских банков. В Банке России и операторе платёжной системы "Мир" (НСПК) сказали, что каждая страна принимает решение о приёме карт самостоятельно, а с их стороны ограничений на использование карт нет.

В феврале 2024 года НСПК попала под санкции США из-за российского вторжения в Украину, так как она "помогает России обходить санкции и сохранять связь с международной финансовой системой". Сотрудничество организаций с подсанкционной компанией может привести к введению вторичных санкций уже против самих этих организаций.

НСПК была создана в 2014 году после введения санкций из-за аннексии Россией Крыма на случай отключения карт международных платёжных систем. Первые карты "Мир" были выпущены в 2015 году. Банки Армении начали принимать их в 2017 году. Помимо Армении картами "Мир" можно было расплатиться в Казахстане, Беларуси, Киргизии, Таджикистане, Вьетнаме, Венесуэле и на Кубе. После введения американских санкций от приёма карт "Мир" начинают отказываться.