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Под Челябинском мобилизованный до смерти избил командира

В Челябинской области арестовали мобилизованного старшего сержанта. По данным Магнитогорского гарнизонного суда, 23 декабря в купе штабного вагона он повздорил со своим командиром - тоже мобилизованным капитаном. Между военными возникла драка, в ходе которой капитан получил смертельные травмы. Начавший драку сержант, как утверждается, был пьян.

Против военнослужащего заведено уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении начальника. Эта статья была обновлена 24 сентября, через несколько дней после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в России. Новый вариант предусматривает более суровое наказание, если преступление было совершено в период мобилизации или в военное время. С учётом изменений сержанту может грозить от пяти до 15 лет лишения свободы.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о начале мобилизации для войны с Украиной. По сообщениям Минобороны, планировалось призвать 300 тысяч человек, однако СМИ сообщали о намерении властей довести число мобилизованных до миллиона. Сейчас призыв по мобилизации остановлен, однако указ о её проведении продолжает действовать. СМИ неоднократно писали о недостатке дисциплины в военных частях, куда отправляют мобилизованных, пьянстве и массовых драках.

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