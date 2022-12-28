Под Челябинском мобилизованный до смерти избил командира

В Челябинской области арестовали мобилизованного старшего сержанта. По данным Магнитогорского гарнизонного суда, 23 декабря в купе штабного вагона он повздорил со своим командиром - тоже мобилизованным капитаном. Между военными возникла драка, в ходе которой капитан получил смертельные травмы. Начавший драку сержант, как утверждается, был пьян.

Против военнослужащего заведено уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении начальника. Эта статья была обновлена 24 сентября, через несколько дней после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в России. Новый вариант предусматривает более суровое наказание, если преступление было совершено в период мобилизации или в военное время. С учётом изменений сержанту может грозить от пяти до 15 лет лишения свободы.