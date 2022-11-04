В Кузбассе мобилизованным запретили покидать часть после массовой драки

Мобилизованным, которые находятся в воинской части в кемеровской Юрге, запретили покидать расположение после массовой драки в октябре. Об этом заявил глава Кузбасса Сергей Цивилёв, который накануне посетил воинскую часть, пишет сайт Сибирь.Реалии.

По словам Цивилёва, запрет связан с тем, что военнослужащие ходят за спиртным в магазины Юрги. Покинуть часть можно будет только в случае приезда членов семей при наличии увольнительной, подписанной командиром. Цивилев также подтвердил факт драки и отметил, что ему ежедневно будут докладывать о нарушениях дисциплины в расположении. "Я встречался с теми, кто был задействован в этом, разбирали поведение каждого. Они дали слово всему офицерскому составу и ветеранам, которые находятся здесь, что никогда больше эта история не повторится и воинский порядок они не нарушат", - сказал Цивилёв.

В конце октября в сети распространилось видео массовой драки между мобилизованными и контрактниками в войсковой части Кемеровской области. По данным СМИ, причиной стало то, что контрактники на базе 74-й отдельной мотострелковой бригады возмутились "повальным пьянством" среди мобилизованных. По данным телеграм-канала Любови Соболь, военные вытаскивали пьяных на плац и избивали.