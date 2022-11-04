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В Кузбассе мобилизованным запретили покидать часть после массовой драки

Сергей Цивилёв

Мобилизованным, которые находятся в воинской части в кемеровской Юрге, запретили покидать расположение после массовой драки в октябре. Об этом заявил глава Кузбасса Сергей Цивилёв, который накануне посетил воинскую часть, пишет сайт Сибирь.Реалии.

По словам Цивилёва, запрет связан с тем, что военнослужащие ходят за спиртным в магазины Юрги. Покинуть часть можно будет только в случае приезда членов семей при наличии увольнительной, подписанной командиром. Цивилев также подтвердил факт драки и отметил, что ему ежедневно будут докладывать о нарушениях дисциплины в расположении. "Я встречался с теми, кто был задействован в этом, разбирали поведение каждого. Они дали слово всему офицерскому составу и ветеранам, которые находятся здесь, что никогда больше эта история не повторится и воинский порядок они не нарушат", - сказал Цивилёв.

В конце октября в сети распространилось видео массовой драки между мобилизованными и контрактниками в войсковой части Кемеровской области. По данным СМИ, причиной стало то, что контрактники на базе 74-й отдельной мотострелковой бригады возмутились "повальным пьянством" среди мобилизованных. По данным телеграм-канала Любови Соболь, военные вытаскивали пьяных на плац и избивали.

  • Это не первый случай массовой драки в войсковых частях после начала мобилизации. В начале октября сообщалось, что схожий случай был в части Алабино в Подмосковье. Там мобилизованные избили контрактников. Причиной драки названа дедовщина: контрактники требовали у новоприбывших отдать им экипировку и телефоны. В результате драки пострадали 20 военных, однако ни о возбуждении уголовного дела, ни о персональных заявлениях пострадавших не сообщалось.

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