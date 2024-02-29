Под Кировом задержали участников войны: они везли в машине труп

В Кировской области возле села Талица сотрудники ДПС остановили машину, в которой ехали два участника боевых действий в Украине. При осмотре автомобиля в багажнике было найдено тело их сослуживца без признаков жизни, сообщает Baza.

По данным СМИ, погибший - 44-летний Роман Шишкин из посёлка Рудничный. Он служил на территории Украины по контракту, но в какой-то момент покинул место дислокации части и отправился домой.

Военные приехали за ним в Кировскую область, чтобы задержать и вернуть на фронт, однако Шишкин отказался возвращаться, после чего его избили, раздели догола и посадили в подвал, где он умер от переохлаждения.

Военнослужащие попытались вывезти и спрятать тело, но были задержаны и, как сообщается, арестованы.